La RFEF anuncia la creación de una nueva marca que iguala a selecciones masculina y femenina

La RFEF ha anunciado este miércoles la creación de una marca única para las selecciones masculina y femenina que será «Selección Española de Fútbol». A partir de ahora las selecciones nacionales masculina y femenina tendrán la misma denominación, de manera que se igualarán los dos combinados nacionales. Con este cambio, la Federación pone punto y final a la antigua denominación de la selección femenina, que incluía la expresión «de fútbol femenino».

«Más allá de un paso simbólico, queremos que suponga un cambio de concepto, y el reconocimiento de que el fútbol es fútbol, lo practique quien lo practique», asegura el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF Pedro Rocha en un comunicado en el que aseguran que pretender igualar la selecciones masculina y femenina. Esta decisión entra dentro del marco de cambios que había prometido el ente federativo a las jugadoras durante la reunión mantenida este martes con el CSD y las propias futbolistas, que reclamaban igualdad entre ambos conjuntos.

«No necesitamos, en ningún soporte, diferenciar las marcas de ambas selecciones; según el contexto, según las imágenes que acompañen al logotipo, se entiende a la perfección si nos referimos a nuestras campeonas o a nuestros campeones», insistió Pedro Rocha. Este cambio se aplicará también para los equipos masculino y femenino de fútbol sala, donde tan sólo variará el logotipo ya que la selección masculina cuenta con dos estrellas de campeones del mundo.

Mapi León y Patri Guijarro no siguen

De esta manera, las campeonas del mundo comienzan a ver ciertos cambios dentro de la RFEF tal y como ellas reclamaban. La reunión que tuvo lugar en Oliva (Valencia) el pasado martes terminó con 21 de las 23 jugadoras anunciando su continuidad en la convocatoria. Tan sólo Mapi León y Patri Guijarro han decidido no seguir, y el CSD les ha comunicado que no serán sancionadas por ello ni tendrá ninguna consecuencia.

«Es una realidad que la situación para nosotras es diferente que al resto de compañeras. No son las maneras ni las formas de volver», comentó Mapi León. No obstante, la futbolista del Barça ha mostrado su apoyo a sus compañeras y valoró de forma positiva la reunión con el presidente del CSD, Víctor Francos: «No estamos en condiciones de volver, es un proceso, se están produciendo cambios y estamos apoyando a nuestras compañeras y contentas. Aún no se han dado, se está trabajando en ellos».

Comunicado oficial de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol ha informado este miércoles de un cambio absoluto en la denominación de las selecciones nacionales: la marca única “Selección Española de Fútbol” igualará a los combinados masculino y femenino.

De este modo, se abandona la antigua denominación de la selección femenina, que incluía la expresión «de fútbol femenino». Un cambio que, según el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, no es anecdótico: «Más allá de un paso simbólico, queremos que suponga un cambio de concepto, y el reconocimiento de que el fútbol es fútbol, lo practique quien lo practique».

El logotipo y la marca de la Selección Española de Fútbol, con dos años de antigüedad, ejercerá así de denominador común para los equipos nacionales masculino y femenino; lo hará, además, ya de una forma totalmente uniforme, al incluirse de modo oficial la estrella conseguida por las recientes campeonas del mundo.

En el caso del fútbol sala, la denominación textual será la misma para ambos combinados nacionales – «Selección Española de Fútbol sala» -, variando en este caso el logotipo, al corresponder a la selección masculina dos estrellas como campeones del mundo en 2000 y 2004. En el fútbol playa, la marca y la gráfica serán comunes.

«No necesitamos, en ningún soporte, diferenciar las marcas de ambas selecciones; según el contexto, según las imágenes que acompañen al logotipo, se entiende a la perfección si nos referimos a nuestras campeonas o a nuestros campeones», ha insistido Pedro Rocha. Las fotografías serán suficientes para aportar información a quien vea un cartel o una publicación en cualquiera de los medios oficiales de la Federación.

Para el presidente de la Gestora de la RFEF, «el lenguaje nos construye como sociedad, y creemos que dejar claro que las dos selecciones son iguales nos permite avanzar también hacia una concepción más igualitaria del fútbol». Una línea en la que se profundizará en las competiciones femeninas organizadas por la RFEF.