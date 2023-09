Montse Tomé: «Sé que mañana van a estar aquí todas las jugadoras»

Montse Tomé compareció como nueva seleccionadora nacional, después de ofrecer su primera convocatoria. En ella, destaca la presencia de 20 jugadoras de las que renunciaron a seguir siendo convocadas. Ha confirmado que se ha puesto en contacto con las futbolistas aunque, por sus palabras, se desprende que la convocatoria no ha sido consensuada con ellas. «Confío en que son profesionales y sé que van a estar mañana», ha señalado sobre la presencia de las jugadoras en la concentración. La gran novedad es que Montse Tomé ha dejado fuera de la convocatoria a Jenni Hermoso.

El saber si las jugadoras estarán en Las Rozas a partir del martes ha centrado buena parte de la rueda de prensa. La seleccionadora ha confirmado que tiene «toda la confianza» depositada en ellas. «Comienza una etapa nueva y el contador empieza a cero», ha señalado.

También, Montse Tomé se ha pronunciado sobre los días convulsos que se han vivido hasta ofrecer la nueva convocatoria de la selección española femenina: «Hemos vivido una situación especial, hemos trabajado para poder hablar con las jugadoras y pensamos que formamos todas parte de esto».

Montse Tomé deja fuera a Jenni Hermoso

La gran ausencia en la lista de Montse Tomé es la de Jenni Hermoso. Algo que la propia Tomé ha confirmado que es una medida para protegerla, después de todo lo sucedido desde el Mundial: «Estamos con Jenni en todo. Yo soy la máxima responsable y hemos creído que en esta convocatoria la mejor forma de protegerla es así». «Contamos con ella», ha revelado sobre su convocatoria en un futuro.

«Llevo cinco años trabajando con ella. He coincidido con ella como compañera de profesión, porque cuando jugábamos juntas nos hemos enfrentado», ha señalado acerca de la relación que guarda con la futbolista de Pachuca. Como no podía ser de otra forma, ha mostrado de nuevo su respaldo a la jugadora: «Apoyo a Jenni, siento mucho lo que ha pasado en este tiempo, es una jugadora de fútbol profesional y ha trascendido a todos los niveles».

También ha sido preguntada sobre sus similitudes con Jorge Vilda, puesto que una de las dudas que ha generado su designación entre las jugadoras es la línea continuista con el ex seleccionador. La entrenadora se ha defendido al afirmar que es «diferente» y que cuenta con sus «valores» y su «forma de transmitir el fútbol» que difieren de su predecesor. «Tengo confianza en mi trabajo», ha señalado.

Sobre si se siente preparada para afrontar el cargo de seleccionadora, ha señalado que está «agradecida por estar hoy aquí» y que es una «privilegiada», además de señalar que se centrará en»trabajar con la mayor humildad». «Estoy preparada y capacitada», ha finalizado.

Aplausos a Rubiales

Montse Tomé también ha sido cuestionada sobre sus aplausos a Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. La seleccionadora ha explicado que únicamente aplaudió en dos momentos: «cuando dijo que todos somos campeones del mundo y cuando me dice que voy a ejercer de directora deportiva».

Ha señalado que fue un error, pero que su postura quedó clara en el comunicado emitido al día siguiente. «No me sentí bien ese día. Tuvimos que venir porque nos lo dijeron. Las cosas que sucedieron ahí no me sentí parte. Cuando sentí tranquilidad de verdad es cuando lancé el comunicado. Quizá no lo hubiera tenido que hacer, pero en ese momento lo que pasó, la masa social, aplaudí y así fue como lo hice», ha destacado.