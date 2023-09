Jenni Hermoso lanza su comunicado más duro contra la Federación: «¿Protegerme de qué? ¿O de quién?

Jenni Hermoso ha respondido a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con un durísimo comunicado. La campeona del mundo no fue convocada, a diferencia de 14 mundialistas y 20 rebeldes, por Monste Tomé en su primera lista como nueva seleccionadora del combinado nacional femenino. La jugadora del Pachuca (México) se manifestó en sus redes sociales varias horas después de la presentación de la técnica y anuncio de la lista y se dirigió directamente a ella y al máximo organismo federativo español con el siguiente mensaje: «¿Protegerme de qué?».

Y es que Monste Tomé, al ser preguntada por la ausencia de Hermoso en la lista, respondió de la siguiente forma: «Lo primero decir que estamos con Jenni en todo, creemos que la manera de estar con ellas es escucharlas. Yo, que soy la máxima responsable, hemos decidido que la mejor manera de protegerla es así. He coincidido con ella como compañera de profesión».

Unas palabras que, fijándonos en su comunicado, no han sentado bien a Jenni Hermoso. Pese a su ausencia, la ex del Atlético de Madrid firmó ese comunicado de renuncia para no acudir a la llamada de la selección el pasado viernes, junto a 38 futbolistas más. 20 de ellas han sido convocadas este lunes por Monste Tomé y esta misma noche, redactaron un nuevo comunicado al que también se unió Jenni Hermoso y que rezaba que la Federación no está «en disposición» de exigirles «acudir» a la convocatoria.

Luego, la propia Jenni Hermoso se pronunció una vez más. Recordemos que la ’10’ de España fue una de las mayores protagonistas de la final del Mundial, ya que en la entrega de medallas recibió el polémico beso de Luis Rubiales, el anterior presidente de la Federación. Cuando se cumple un mes del triunfo en Australia, no existe ninguna certeza de que las 23 convocadas por Monste Tomé vayan a disputar los dos partidos correspondientes a la Liga de Naciones y que servirán para clasificarse a los Juegos Olímpicos (22 de septiembre contra Suecia y 29 de septiembre contra Suiza).

Comunicado de Jenni Hermoso:

«¿Protegerme de qué?

Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con

jugadoras que han pedido ser NO convocadas.

Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo.

Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF.

También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme.

¿Protegerme de qué? ¿O de quién?

Jenni Hermoso».

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023