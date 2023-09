Mapi León y Patri Guijarro abandonan la concentración de la selección española

Mapi León y Patri Guijarro son las dos jugadoras que abandonan la concentración de la selección española femenina en Oliva. Después de la larga reunión con el Consejo Superior de Deportes, han decidido marcharse «por falta de ánimo» para afrontar los dos encuentros de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza. Montse Tomé no convocará a ninguna futbolista en su lugar de cara al primer enfrentamiento, contando con 21 jugadoras.

Las dos han explicado los motivos que les han llevado a dejar la concentración de la selección española. «Es una realidad que la situación para nosotras es diferente que al resto de compañeras. No son las maneras ni las formas de volver», ha destacado Mapi León. La defensa del Barcelona ha mostrado su respaldo a sus compañeras y han valorado positivamente lo sucedido en la reunión con Francos: «No estamos en condiciones de volver, es un proceso, se están produciendo cambios y estamos apoyando a nuestras compañeras y contentas. Aún no se han dado, se está trabajando en ellos».

Por su parte, Patri Guijarro ha señalado que «es bastante difícil y duro para nosotras» el estar en la concentración «por como se ha dado» todo. Cabe recordar que ambas renunciaron hace un año y no habían pedido desde entonces regresar, al considerar que no se habían dado los cambios solicitados. Por cómo se produjo su llamada, se consideran presionadas y la mediocentro ha destacado que «mentalmente no estamos para poder estar».

Las dos futbolistas del Barça fueron las grandes novedades en la convocatoria de la selección. Además de figurar entre las 39 jugadoras que renunciaron a la selección en un comunicado el pasado viernes, eran dos de las futbolistas que renunciaron a disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en el que España se proclamó hace un mes campeona, por sus diferencias con la Federación y con Jorge Vilda.

Un año después de su última convocatoria, regresaban a la selección con muchas dudas. Ambas acudieron a la concentración, aunque Mapi León ya señaló su desacuerdo antes de concentrarse. «¿Arropadas por la gente? Sí, pero no por quien deberíamos», señaló a su llegada al Aeropuerto de Valencia. Además, mostró su desacuerdo con la RFEF: «Tendríamos que hablar largo y tendido sobre si esto es un lugar seguro o no cuando nos están obligando. Si es ir o sancionarnos, pues tendremos que venir».

Renunciaron al Mundial

Las futbolistas del Barça han sido dos de las futbolistas más críticas con la Federación en los últimos meses, aunque Mapi ha sido la que más ha expuesto sus motivos. Fue una de las principales líderes de la rebelión contra Vilda que acabó con 15 jugadoras renunciando, aunque luego muchas de ellas se retractaron de cara al Mundial, aunque sólo tres –Aitana, Ona Batlle y Mariona– acabaron siendo llamadas para la cita.

Mapi León y Patri Guijarro dejaron claro desde un primer momento que su postura no había cambiado, al no haberse producido los cambios que solicitaban. Renunciaron a estar en el Mundial que España terminó ganando. Un mes después, han sido incluidas por Montse Tomé en la convocatoria, pero ambas no estaban en disposición de ir. Fue la posibilidad de ser multadas e inhabilitadas, según la Ley del Deporte, la que les llevó a acudir a la concentración en Oliva.

Una vez que en la reunión con Víctor Francos, presidente del CSD, se les aseguró que no serían sancionadas, las dos han decidido abandonar la concentración. Todo, a pesar del compromiso del organismo gubernamental y de la RFEF de que se van a producir cambios y despidos de forma inminente, a petición de las propias futbolistas.

Iceta apoya a las internacionales

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha mostrado su apoyo y «respeto» a la decisión de Mapi León y Patri Guijarro, así como a las jugadoras que han decidido quedarse en la concentración de la selección española. «Queremos que jueguen y que ganen y si hay dos que no se encuentran en plenitud de fuerzas, están en pleno derecho para hacerlo», ha destacado, a la vez que ha dejado claro que «su decisión no es motivo de sanción» a pesar de ir contra lo que señala la Ley del Deporte.

Se ha referido también a la nueva etapa que se inicia en la Federación, afirmando que «es el inicio feliz del camino» a una RFEF en el que las jugadoras «se sientan motivadas y felices» que espera ver «consolidado» cuando se celebren elecciones. Por último, ha destacado que el hecho de que España sea «una potencia mundial» en el fútbol es un punto a tener muy en cuenta de cara a la candidatura para el Mundial 2030.