En directo, convocatoria de la selección femenina de futbol: rueda de prensa de Montse Tomé y lista de España

Montse Tomé dará la convocatoria para los partidos de la selección española femenina para los partidos de la Liga de las Naciones contra Suecia y Suiza. La seleccionadora ha esperado para publicar la lista, que estaba prevista para el viernes, con la intención de poder contar con algunas de las mundialistas. Finalmente, no será así y 21 de las 23 campeonas del mundo no estarán.

Una lista sin las 39

La nueva seleccionadora española, Monste Tomé, dará la lista este lunes sin las 39 rebeldes que han renunciado a la selección. De esas 39, 21 fueron campeonas del mundo en Australia y Nueva Zelanda. Los cambios implantados no son suficientes para las jugadoras y han decidido no volver al combinado nacional hasta que no se cumplan sus exigencias.

Andrea Pereira quiere volver a la selección

Andrea Pereira, ex de Barça, Atlético y Espanyol, y actual capitana del América mexicano, reconoció que le encantaría volver a la selección siempre y cuando se den los cambios que piden las jugadoras. «Yo, encantada de volver a la selección. Siempre he pensado que debe ser el sueño de toda jugadora, pero hay temas por tratar todavía y aunque hay algunos aspectos que no están en nuestras manos, hay cosas que sí se deben cambiar», dijo en EFE.

Tanto la seleccionadora española, Montse Tomé, como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han tratado de negociar con las 39 rebeldes que han renunciado a la selección con la esperanza de poder acabar con la guerra y que entraran en la convocatoria. Pero no ha sido así. La dimisión de Luis Rubiales, la destitución de Jorge Vilda, quieren más, la llegada a la presidencia de Pedro Rocha y el nombramiento de Tomé no son cambios suficientes para las jugadoras.

Las futbolistas solicitan una «reestructuración» profunda en la RFEF donde incluya al organigrama de fútbol femenino, del gabinete de presidencia y Secretaría General, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad. Además, piden la dimisión del nuevo presidente, Pedro Rocha para volver a vestir la camiseta de la selección española femenina.

España debuta en la Liga de las Naciones este viernes 22 de septiembre ante Suecia, en Goteborg, con el objetivo de clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos. Unos días después, el martes 26 de septiembre, las chicas de Montse Tomé recibirán a Suiza en Córdoba. Pase lo que pase, este lunes se conocerá la primera lista de la selección campeona del mundo tras conseguir su primera estrella.

La lista estaba prevista para el pasado viernes a las 16:00 horas pero la renuncia de 21 de las 23 mundialistas aplazó el anuncio a este lunes. De las dos que no han renunciado, Claudia Zornoza, Sheila García y Athenea del Castillo, la primera comunicó su retirada de la selección española femenina, por las futbolistas de Atlético y Real Madrid serán las única jugadoras de las campeonas del mundo que estarán presentes en la convocatoria.