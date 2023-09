La Federación aplaza la convocatoria de la selección femenina y la presentación de Montse Tomé

No habrá lista de la selección española femenina hasta nueva orden. Así lo ha decidido la Real Federación Española de Fútbol, al conocer la renuncia de la mayoría de las campeonas del mundo y de otras 19 jugadoras a segur siendo elegibles. Tampoco se producirá la presentación de Montse Tomé como nueva seleccionadora. En las próximas horas se producirán diversas reuniones para ver cómo encauzar la situación y cerrar un acuerdo que permita ofrecer una convocatoria de cara a la Liga de las Naciones.

La falta de jugadoras elegibles en la actualidad, tras la renuncia de las integrantes de España en el Mundial a ser convocadas, ha provocado que desde la RFEF se tome una decisión drástica. Las futbolistas de la selección solicitan cambios profundos, que han especificado en su escrito, y en estos momentos se trabaja desde la institución federativa para alcanzar un acuerdo con ellas.

Las futbolistas han señalado que no volverán hasta que no se produzcan cambios significativos, revelando sus exigencias para volver a ser seleccionables. Entre ellas está la reestructuración de distintos departamentos, entre los que entran comunicación, gabinete de presidencia y Secretaría General de la Federación, así como la dimisión del presidente Pedro Rocha.

Por parte de la RFEF, se trabaja ya para poder alcanzar un acuerdo con las futbolistas que permita confeccionar una lista capaz de competir en la Liga de las Naciones ante Suecia y Suiza entre el 22 y el 26 de septiembre, puesto que hay en juego dos plazas en los Juegos Olímpicos.

Hasta que no se vaya avanzando, todo apunta a que no habrá lista de la nueva seleccionadora y que tampoco se procederá a presentarla a ella y a su staff técnico. Montse Tomé fue elegida para relevar en el cargo a un Jorge Vilda más que cuestionado por parte de las futbolistas. Sin embargo, el cambio en el banquillo parece no haber sido suficiente para que las jugadoras cambien de opinión.

Por ello, la Federación ha anulado la comparecencia de la nueva seleccionadora hasta nuevo aviso. Se trabaja ahora en tender puentes para poder anunciar quiénes formarán parte de la selección de cara a los dos partidos. El próximo 22 de septiembre, España jugará su primer encuentro ante Suecia y, a falta de una semana, se desconoce qué jugadoras formarán parte del equipo.

Las jugadoras renunciaron tras el caso Rubiales

La renuncia de las jugadoras de la selección se produjo después de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF del pasado 25 de agosto. En ella, Luis Rubiales se negó a dimitir y las internacionales lanzaron un duro comunicado anunciando su intención de no volver a ser convocables hasta que no se produjeran cambios significativos.

La suspensión de Rubiales por parte de la FIFA trajo consigo el ascenso de Pedro Rocha a la presidencia interina y una de sus primeras medidas fue la de destituir a Vilda, con el objetivo de tender puentes. Sin embargo, los cambios no fueron acogidos del todo bien por el vestuario, que seguían teniendo dudas.

Esas incógnitas han quedado despejadas este viernes. En el día en el que se debía anunciar la convocatoria para la Liga de las Naciones y en el que Montse Tomé debía ser presentada, las jugadoras de la selección han lanzado un comunicado anunciando que no se han dado los cambios que reclamaban y que, por tanto, siguen sin ser elegibles para la presente lista de la selección.