Los castigos a los que se exponen las jugadoras de la selección femenina por no querer ir con España

Las campeonas del mundo siguen firmes con su planteamiento y no estarán en la próxima convocatoria de la selección española femenina de Montse Tomé. Las jugadoras siguen demandando más cambios a la Real Federación Española de Fútbol tras la destitución de Jorge Vilda y la renuncia de Luis Rubiales. Pero esta decisión por parte del núcleo que ganó el Mundial de Austria y Nueva Zelanda –que en total sumaban más de medio centenar de futbolistas– tienen consecuencias a las que se deben enfrentar.

Estas jugadoras, que deben ser citadas por Montse Tomé este viernes a partir de las 16:00 horas, no estarán en los dos partidos que debe disputar España de la Liga de las Naciones y esto, como recoge el Código Disciplinario de la RFEF, puede tener consecuencias importantes para las jugadores. Y es que, no asistir a una convocatoria de la selección española, puede tener consecuencias tanto económicas como deportivas para las futbolistas.

Según el artículo 65, titulado ‘inasistencia a las selecciones nacionales’, este recoge que las futbolistas que no asistan «de forma no justificada» o bien «abandonen las convocatorias» serán sancionadas económicamente con multas que van desde los «3.006 a 30.051 euros» y que, además, tendría una o varias sanciones graves.

El Código Disciplinario incluye también como sanciones la «inhabilitación para ocupar cargos en la organización federativa, o suspensión o privación de licencia, por tiempo de dos a cinco años» y por otro lado también podría imponer la «privación de licencia, con carácter definitivo», aunque especifican que «tal clase de sanción sólo podrá imponer de modo excepcional por la reincidencia en infracciones muy graves».

En resumidas cuentas, tras la decisión adoptada por las jugadoras de la selección española citadas por Montse Tomé, las campeonas del mundo se enfrentan a dos consecuencias, una económica que puede de los 3.006 euros como mínimo a un máximo 30.051, y bien a una suspensión o privación de licencia federativa por un lapso de entre dos y cinco años.

Las campeonas del mundo no regresarán al combinado nacional hasta que se den más cambios estructurales en la Federación. Consumadas las marchas de Luis Rubiales y Jorge Vilda, el núcleo de jugadores piden más cambios y, como informamos en OKDIARIO semanas atrás, tampoco gusta en el vestuario español el nombramiento de Montse Tomé, que fue hasta ahora la segunda del ya exseleccionador.

Está por ver que decisión toma la Federación y Montse Tomé en base a las consecuencias y sanciones que pueden acarrear la convocatoria de las jugadoras y su consiguiente renuncia al llamamiento nacional. La nueva seleccionadora debe ofrecer la lista de convocados este viernes a las 16:00 horas en una comparecencia que ya está generando mucha expectación por todo el revuelo generado alrededor.

La selección española femenina tiene en esta ventana de partidos internacionales dos primeros partidos de clasificación para la Liga de Naciones. Este 22 de septiembre se enfrentan a Suecia en territorio sueco mientras que el 26 lo hace en España ante Suiza, concretamente en Córdoba. El otro rival del grupo A es Italia, a la que se enfrentará el 27 de octubre en el país transalpino. Las otras tres jornadas serán el 31 de octubre (vs Suiza), 1 de diciembre (vs Italia) y 5 de diciembre (vs Suecia).