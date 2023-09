Las jugadoras no se conforman con la caída de Vilda: muchas también vetan a la nueva seleccionadora

El anuncio de Montse Tomé como nueva seleccionadora femenina podría no ser suficiente para las jugadoras de España. Las 23 mundialistas renunciaron en bloque a ser convocadas junto a varias futbolistas más después de la Asamblea en la que Rubiales se aferró a la presidencia de la Federación y ratificó a Jorge Vilda en el banquillo. Solicitaban cambios estructurales y metodológicos, ya no sólo en el vestuario –como sucedió en septiembre del año pasado– sino que también en la Federación. Al tratarse de la mano derecha de Vilda en esta etapa, no está asegurado que todas las integrantes de la selección vayan a estar por la labor de regresar con ella en el cargo.

Pedro Rocha ha optado por la opción más sencilla. Tomé es una mujer de la casa, que conoce plenamente todo lo que rodea a la selección y a la RFEF. A pesar de que era la segunda entrenadora de Vilda, mostró su desacuerdo con la postura del antiguo seleccionador y repulsó la actitud de Rubiales, poniéndose del lado de Jenni Hermoso, firmando un comunicado conjunto con el resto del staff de la selección.

Sin embargo, su proximidad al técnico en estos últimos meses podría pasarle factura con las jugadoras. Durante el conflicto de las 15 rebeldes, Tomé se mantuvo al lado de Vilda y no fue hasta después de la Asamblea celebrada en Las Rozas –en la que se le ofreció ser directora deportiva– cuando se desmarcó del seleccionador, junto al resto del cuerpo técnico, poniendo sus cargos a disposición de la RFEF. Por ello, varias consideran que no se habrían producido los cambios solicitados con su nombramiento, por lo que podrían no volver a vestir la elástica nacional.

Sin ir más lejos, entre las mundialistas, había otras opciones que gustaban más. El favorito por la mayoría de las jugadoras era José Luis Sánchez Vera, actual técnico del Levante. En las últimas horas, su nombre se había colado con fuerza entre los candidatos a relevar a Vilda y su llegada se presentaba como el verdadero cambio regenerativo que deseaban las futbolistas para la selección.

El momento para salir de dudas será la próxima semana. Para entonces, Tomé debe ofrecer su primera convocatoria como seleccionadora y cuando se conozca qué jugadoras han revocado su decisión de no volver y quiénes la mantienen. España se medirá a Suecia y Suiza los días 22 y 26 de septiembre en la Liga de Naciones. Será entonces cuando se vea con qué apoyos del vestuario cuenta realmente la nueva seleccionadora.