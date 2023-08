Las campeonas del mundo y otras 33 jugadoras anuncian que no volverán a la selección

Las jugadoras de la selección española han anunciado en un comunicado conjunto su renuncia a seguir siendo convocadas mientras que no se produzcan «cambios deportivos y estructurales» y, sobre todo, mientras que continúen «los actuales dirigentes». Después de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, un total de 56 futbolistas españolas, entre las que se incluyen las 23 campeonas del mundo y las 12 rebeldes, han hecho público su deseo de no volver con España mientras que no cambie la situación y Luis Rubiales siga al frente de la RFEF, como muestra de apoyo a Jennifer Hermoso, tras la polémica por el beso de Rubiales y las posteriores explicaciones del mandatario.

El comunicado incluye palabras de Jenni Hermoso, en las que desmiente la versión de Luis Rubiales sobre el beso que le dio durante la celebración del título mundial, conseguido el pasado 20 de agosto en Sídney. Además, en él, un total de 56 jugadoras españolas, entre las que se incluyen las 23 que estuvieron durante el Mundial a las órdenes de Jorge Vilda, afirman que no quieren volver a ser convocadas mientras que se mantengan en el cargo los «actuales dirigentes».

En él, como ya sucediera hace unos meses, cuando 15 jugadoras renunciaron a seguir formando parte del equipo nacional, las futbolistas solicitan «cambios reales» de modo «deportivo» y «estructural» que ayuden a la selección «a seguir creciendo», independientemente de la consecución del título. Además, señalan su pena porque «un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español».

Las jugadoras que firman el comunicado emitido por el sindicato Futpro son las siguientes: Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González, Patricia Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, María ‘Mapi’ León, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucia García, Andrea Pereira, Vero Boquete, Ainhoa Tirapu, Sandra Vilanova, Ana Romero, Silvia Meseguer, Nagore Calderón, Carmen ‘Kubalita’ Arce, Priscila Borja, Natalia Pablos, Susana Guerrero, Larraitz Lucas, Isabel Benito, Amanda Sampedro, Isabel Fuentes, Elisabet Sánchez, Mari Paz Azagra, Vanesa Gimbert, Virginia Torrecilla, Leire Landa, Elisabet Ibarra y Marta Torrejón.