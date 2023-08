Las rebeldes que no felicitaron a España en el Mundial salen ahora para criticar a Rubiales

Nueve de las 12 jugadoras rebeldes que no fueron convocadas por España para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda han aprovechado para lanzar mensajes contra Luis Rubiales y Jorge Vilda. Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina, Sandra Paños, Lola Gallardo, Andrea Pererira, Ainhoa Moraza, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi no han tardado en pronunciarse contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la Asamblea General Extraordinaria en la que el mandatario ha dejado clara su postura de no dimitir. En redes sociales han lanzado mensajes en favor de su compañera Jenni Hermoso y han atacado a Rubiales.

El presidente de la RFEF ha señalado que no dimitirá de su cargo tras la polémica generada por el beso a la delantera del Pachuca mexicano tras ganar el Mundial. Algo que ha provocado la reacción en cadena de varias de las jugadoras de la selección y, también, de la mitad de las rebeldes que se quedaron fuera. De esas seis, además, sólo dos felicitaron a España públicamente por la consecución del título.

Lola Gallardo y Andrea Pereira pusieron sus respectivos mensajes de felicitación a sus compañeras por ganar la final del Mundial ante Inglaterra. Ambas han condenado ahora los actos de Rubiales durante la celebración del título. «Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños para defender sus valores», ha señalado la portera del Atlético de Madrid. Pereira, por su parte, ha revelado que le «parece muy triste todo».

Contigo amiga. @Jennihermoso. Muy pronto se ha dado la razón a gente que tuvo que renunciar a sus sueños por defender unos valores. Y unas condiciones dignas y básicas. — Lola Gallardo (@Lola_Gallardo1) August 25, 2023

En la misma línea se han posicionado cuatro jugadoras que evitaron felicitar a España tras ganar el Mundial el pasado 20 de agosto. Apenas una semana después, han salido a criticar tanto a Rubiales como al seleccionador Vilda. «Lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta», señalaba Mapi León, quien directamente renunció a estar en el Mundial al no retractarse de la carta enviada a la Federación el pasado mes de septiembre. En la misma línea se ha mantenido Patri Guijarro: «Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales».

También Claudia Pina ha cargado contra la Federación al señalar que «muchas hayamos tenido que renunciar a nuestros sueños para que se nos escuche». La que era portera titular de España, Sandra Paños, ha tardado, pero se ha pronunciado: «Inaceptable lo que ha sucedido esta mañana». Por su parte, Ainhoa Moraza destacaba que «¡EL TIEMPO DA Y QUITA RAZONES!».

No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo @Jennihermoso — María León (@MapiLeon16) August 25, 2023

Otras dos de las jugadoras declaradas en rebeldía contra Jorge Vilda, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi, han mostrado también su desacuerdo con el discurso de Luis Rubiales. «Lamentable llegar a este punto para creer que las quejas de hace meses eran reales», destaca Eizagirre, mientras que Sarriegi ha sido más contundente. «Los hechos sucedidos en los últimos días retratan los problemas que hace unos meses denunciamos: un grave problema estructural de machismo y menosprecio a las futbolistas. Basta», ha sentenciado.