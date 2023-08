Rubiales: «No dimito, el beso fue consentido y soy víctima de una cacería del falso feminismo»

Luis Rubiales ha pasado al ataque en la Asamblea General y Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. El presidente pidió perdón por el gesto realizado en el palco tras ganar el Mundial y también hizo lo propio por el polémico beso con Jenni Hermoso. El dirigente realizó un discurso brillante y dejó claro que no va a dimitir como máximo mandatario de la Federación.

«No voy a dimitir, no voy a dimitir. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?. Voy a luchar hasta el final», dejó claro el presidente de la Federación. «Aquí se está ejecutando un asesinato social, se me está acusando de matar. Como españoles tenemos que hacer un análisis de hacia dónde vamos. Ser campeones del mundo es lo más grande que hay en el fútbol. Hemos luchado mucho por eso», aseguró.

Explica el beso

El presidente de la RFEF explicó lo sucedido con Jennifer Hermoso, a la que besó durante la celebración del Mundial conseguido en Sídney el pasado 20 de agosto: «Quién vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas en el momento. Ante toda la gente que había allí, entre ellas mi familia. El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio, aunque se esté vendiendo en los medios».

Continuó explicando lo sucedido con Jenni Hermoso, emocionada tras la consecución del título. «Le dije: ‘No llores, tienes que estar orgullosa’. Ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: «Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial». Me dijo que yo era un crack y le dije: «¿Un piquito?». Ella lo entendió y lo vio como una anécdota».

Además, Rubiales señaló directamente a Javier Tebas, presidente de la Liga, y al «falso feminismo» como instigadores de la campaña en su contra para conseguir que deje de ser el máximo mandatario del fútbol español. «Fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico y, sobre todo, consentido. Esta jugadora falló un penalti. Tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes. Tuvimos momentos cariñosísimos durante el Mundial», destacó el presidente de la Federación.

