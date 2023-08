Lola Gallardo y Andrea Pereira, las únicas 12 ‘rebeldes’ que han felicitado a España

La selección femenina llegó este domingo la cima del fútbol mundial. Una cima que no hubiera sido posible sin haberse sobrepuesto a todas y cada una de las adversidades que se pusieron por el camino en los últimos meses. Hace once meses, 15 jugadoras mandaron una carta a la RFEF pidiendo la destitución de Jorge Vilda. Las famosas «rebeldes», que pasaron posteriormente a ser 12, pusieron en entredicho al seleccionador. Ahora, con la primera estrella en el pecho, solo dos felicitaron a sus ex compañeras.

Esas 15 jugadoras eran Andrea Pereira, Ainhoa Vicente Moraza, Aitana Bonmatí, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Lola Gallardo, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Battle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Claudia Pina y Nerea Eizagirre. Empezaron siendo 15, pero Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle terminaron volviendo y ahora son campeonas del Mundo.

Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid y Andrea Pereira fueron las dos únicas que felicitaron a la selección nada más proclamarse campeonas del mundo. «Lo de España es… pero apuesten por ellas!! No hay país ni jugadoras en el que más se fijen desde fuera FELICIDADES», decía la jugadora de Club América.

Lo de España es… 🤯🤯🤯 pero apuesten por ellas!! No hay país ni jugadoras en el que más se fijen desde fuera 👊🏽

FELICIDADES @SEFutbolFem 🇪🇸⭐️ https://t.co/ArScvmoExh — Andrea Pereira (@apereira5) August 20, 2023

Por su parte, Lola Gallardo subió una historia a Instagram junto a Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Irene Paredes, con las que ha acudido siempre a las grandes citas de España, desde el primer Mundial de 2015. «Gracias por llevarnos a lo más alto», afirmó la portera, siendo esta una de las primeras reacciones públicas ‘de las 12 rebeldes’ tras el logro conseguido por la selección. Las demás jugadoras, mientras tanto, han decidido guardar silencio, al menos a nivel público. Algunas de ellas han subido contenido a sus redes sociales ya que han comenzado la pretemporada con sus respectivos equipos, pero con la selección han optado por no manifestarse.