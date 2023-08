El polémico gesto de Alexia Putellas con un ayudante de Vilda al ser sustituida

Alexia Putellas está pasando un Mundial complicado. La ganadora del Balón de Oro ha sido titular solo en tres de los seis partidos disputados hasta la fecha y donde no está gozando del protagonismo que ella pudiera desear al inicio de la competición. La jugadora del Barcelona volvió a ser titular en estas semifinales ante Suecia, pero fue sustituida en el minuto 56. Un cambio que no sentó nada bien a la española.

La doble ganadora del Balón de Oro no termina de encontrarse a sí misma, lo que ha hecho que Jorge Vilda confíe más en otras jugadoras antes que ella. Por ello, en el histórico partido ante Suecia donde España logró el pase a la final, Putellas no le gustó nada el cambio y no ocultó su enfado y malestar. Alexia volvió a ser titular, pero no pudo aportar lo suficiente.

Este malestar quedó reflejado en el minuto 56, cuando Jorge Vilda dio entrada a la nueva estrella de la selección, Salma Paralluelo, quien anotó el primer gol de la semifinal. Cuando fue sustituida, le retiró el saludo a Carlos Sánchez, el preparador de porteras de la selección.