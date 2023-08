Rubiales defiende a Vilda: «Hemos olvidado a las personas con resentimiento y que no suman»

Luis Rubiales habló ante los medios de comunicación tras el histórico pase de España a la final del Mundial femenino después de ganar a Suecia por 2-1 gracias a los goles de Salma Paralluelo y Olga Carmona. El presidente de la RFEF hizo una gran defensa del seleccionador, Jorge Vilda.

«Lo que hemos aguantado con Jorge Vilda ha sido mucho. Que se ponga en tela de juicio hasta cuestiones a nivel personal de un hombre honesto y con una capacidad bestial. Un hombre trabajador y con calidad. Es un entrenador top mundial», afirmó Rubiales.

«Jorge Vilda renunció a estar en otras selecciones por más dinero y se quedó en España. Ha estado con su gente, ha seguido trabajando y no ha hecho caso de los que únicamente tenían en la cabeza destruir. Hemos olvidado a las personas con resentimiento y que no suman. Y desde la Federación hemos hecho un ejercicio de construcción, de quedarnos con las que han querido estar siempre y aquellas que también han valorado que se están haciendo esfuerzos muy grandes desde la Federación para crecer. No me voy a poner a hablar de números e historias. Estas mujeres tienen ahora lo que se merecen», concluyó el presidente de la RFEF.

🗣️ Luis Rubiales sobre Jorge Vilda #MundialRTVE 🔝 "Es un entrenador top mundial" 🇪🇸 "Renunció a estar en otras selecciones, por más dinero y se quedó en España" "Tenemos lo que nos merecemos" pic.twitter.com/IpcguQtazm — Teledeporte (@teledeporte) August 15, 2023