Las notas de España contra Suecia: Olga Carmona capitana general

España logró meterse en la final de un Mundial por primera vez en su historia después de vencer a Suecia por 2-1 gracias a los goles de Salma Paralluelo y Olga Carmona. El combinado español sacó su potencial en la recta final del partido y jugará la gran final el próximo domingo.

Catalina Coll – Bien

Alcanzó la titularidad frente a Suiza en octavos de final tras quitarle el puesto a Misa, después de la goleada ante Japón. Dejó dos muy buenas paradas abajo en el tramo final del primer tiempo.

Ona Batlle – Notable

Volvió al lateral derecho tras la sanción de Oihane. Estuvo perfecta en su zona. Marcó a Rolfo y Asllani sin problemas en su costado.

Irene Paredes – Bien

Estuvo firme atrás desde el inicio. No sufrió nada en el primer tiempo ante las delanteras suecas. Su defensa fue clave para detener el juego aéreo de las suecas. No estuvo bien en el gol de Suecia.

Laia Codina – Bien

Superó sus molestias ante Holanda para no perderse una cita histórica. Su defensa ante el juego aéreo sueco fue importante. No estuvo bien en el gol de las suecas.

Olga Carmona – Sobresaliente

Volvió a la titularidad en el lateral. Se animó mucho desde fuera. En el primer cuarto de hora tuvo en sus botas la mejor ocasión española del primer tiempo con un disparo lejano que se marchó rozando el poste. Su golazo desde fuera del área dio el pase a España a la gran final en el tramo final. Capitana general.

Teresa Abelleira – Notable

El eje de la selección. Todas las pelotas pasaban por sus botas. Su juego es esencial para España. Estuvo perfecta, sobre todo en defensa.

Aitana Bonmatí – Notable

Sin duda la mejor jugadora de España. La clave del juego español. Tuvo poca presencia ofensiva, como todo el equipo, pero la selección la necesita en todas las facetas.

Alexia Putellas – Notable

Vilda apostó por ella desde el inicio. Fue la sorpresa en el once titular. La única Balón de Oro española estaba lista para una cita histórica. Dejó varios destellos en la primera parte de la calidad que tiene. En una de ellas, metiéndose en el área tras un precioso regate, la jugada estuvo cerca de terminar en gol. Salió del campo en el minuto 57.

Alba Redondo – Bien

Muy incisiva desde banda, metiéndose mucho por dentro y ayudando al equipo en el medio. Pero le faltó profundidad en el primer tiempo. Le costó encontrar los duelos una contra una. Falló en el 70, desde el suelo, una ocasión clamorosa para España. Se marchó del campo dos minutos después.

Mariona Caldentey – Bien

España perdió profundidad por su banda en el primer tiempo. Estuvo imprecisa en el segundo tiempo y con muy pocas subidas en ataque.

Jenifer Hermoso – Bien

La veterana jugadora salió en punta. Desaparecida en el primer tiempo. No le llegaron pelotas arriba. Bajó demasiado al centro y dejó la punta en ataque. Puso un balón perfecto en el 70 para una de las mejores ocasiones de la selección.

Salma Paralluelo – Sobresaliente

Entró al campo en el minuto 56 por Alexia ante la falta de profundidad del equipo. España empezó a tener presencia ofensiva en el área rival con ella. Su velocidad y dinamismo fue clave, y su presencia empezó a crear ocasiones desde su salida. Al igual que en cuartos, su salida fue esencial. Metió un golazo en el minuto 81 para adelantar a España.

Eva Navarro -Bien

Entró en el minuto 72. Aportó frescura y dinamismo.

Jorge Vilda – Sobresaliente

El técnico español apostó por Alexia Putellas en el once inicial. Su idea en la primera parte no funcionó. El equipo estuvo falto de profundidad, con demasiado juego en el medio y poca presencia ofensiva a pesar del dominio español. No hizo cambios al descanso y tuvo que sacar a Salma antes del minuto 60, ya que el equipo estaba falto de presencia ofensiva. Sus cambios fueron claves para la victoria.