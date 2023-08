Luis Rubiales ha explicado con detalle cómo fue la secuencia del beso con Jennifer Hermoso.»Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: ‘¿un piquito?’ y ella me dijo, ‘vale’». Con esta versión ha intentado Rubiales desmarcarse de las acusaciones de acoso sexual, machismo y sexismo que lo han llevado a tener que plantearse incluso una dimisión que hoy mismo ha descartado en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes, tras varios días en el foco de la polémica.

Otro de los pilares del alegato de Rubiales ha sido la relación cercana que comparte con las jugadoras del Mundial: «Hemos sido una familia durante un mes. Tuvimos momentos cariñosos durante la concentración». Siguiendo esa misma línea, ha descartado cualquier intención sexual detrás del beso, que ha catalogado de «paternal»: «El deseo que podía tener en ese beso es el mismo que el que quería darle a una de mis hijas. No hay deseo ni posición de dominio… Hay medios rindiendo pleitesía al falso feminismo».

«Quieren asesinarme»

Rubiales también ha cargado contra los dirigentes de Podemos que como Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique que se pronunciaron a favor de su dimisión y ha anunciado que tomará acciones legales contra todos los que han tachado esta acción como «violencia sexual». Les ha afeado que hayan tardado cinco días en felicitar a la selección por el Mundial y les ha acusado de tratar de «asesinarlo públicamente».

Rubiales ha hablado también del comunicado publicado por Jenni Hermoso pidiendo que se tomaran «medidas». El presidente de la RFEF asegura que no llegó a entender la reacción de la futbolista y ha denunciado que «no se está tratando de hacer justicia, se me está tratando de matar».

Sin paliativos

También ha entonado el mea culpa. Ha pedido perdón por alguno de sus gestos, como el de tocarse sus genitales para celebrar en el palco junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía. «He querido pedir perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo», ha explicado sobre el momento tan criticado.