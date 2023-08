Alexia Putellas da su apoyo a Jenni Hermoso: «Esto es inaceptable, contigo compañera»

Alexia Putellas se ha pronunciado tras lo sucedido en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. La Balón de Oro ha publicado un mensaje en redes sociales en el que se posiciona en contra de Luis Rubiales y a favor de su compañera Jennifer Hermoso. «Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera», ha señalado la jugadora del Barcelona.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023

El mensaje de Alexia genera un cisma en el seno de la selección española tras la consecución del Mundial el pasado domingo 20 de agosto, en Sídney. Con él, uno de los pesos pesados del vestuario de España deja clara su postura en contra de Luis Rubiales, después de las declaraciones del presidente en las que culpó de la polémica generada por el beso a Jenni Hermoso al «falso feminismo».

El presidente de la RFEF explicó durante su discurso cómo se dio el polémico beso con Jenni Hermoso: «Le dije: ‘no llores, tienes que estar orgullosa’. Ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial’. Me dijo que yo era un crack y le dije: ‘¿Un piquito?’ Ella lo entendió y lo vio como una anécdota».