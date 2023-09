Las lamentables críticas a Athenea por no renunciar a la selección española

Athenea del Castillo fue la única jugadora de la selección española femenina que no firmó el comunicado renunciando a ser convocada, y eso le ha convertido en el centro de las críticas. La delantera del Real Madrid publicó su propio comunicado en la noche del viernes donde explicaba los motivos que le habían llevado a desmarcarse de sus compañeras y no renunciar al combinado nacional, como han hecho el resto de campeonas del mundo.

«Estoy totalmente de acuerdo, al igual que ya han expresado mis compañeras, en denunciar todo lo que sucedió con Jenni Hermoso y en señalar el comportamiento, totalmente fuera de lugar y lamentable, de Luis Rubiales. Por eso mismo, firmé un comunicado junto a 80 futbolistas más en las que condenábamos los hechos y en el que manifesté que no iría a la Selección si continuaba Luis Rubiales en su cargo», comienza diciendo la jugadora de la selección española en el comunicado.

«Tras ese escrito y los hechos posteriores que todos conocemos, Luis Rubiales y Jorge Vilda ya no están en la RFEF. Ante la cercanía de la disputa de la Nations League y teniendo en cuenta de que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la selección», aseguró Athenea del Castillo ante la posible llamada de la selección española femenina para los partidos de la Liga de Naciones ante Suecia y Suiza.

La futbolista nacida en Solares (Cantabria) ha sido víctima de numerosas críticas por priorizar defender la camiseta de la selección española. Enseguida, Athenea del Castillo se convirtió en Trending Topic en España y las redes comenzaron a acusarle de fascista y de votar a Vox, por unas fotos publicadas por su novio en el Valle de los Caídos en las que ella elogiaba a su pareja.

Athenea, acusada de fascista

«Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar estos cambios que estamos pidiendo, porque no somos las designadas para eso», comentó también la atacante del Real Madrid y la selección española. Athenea del Castillo simplemente expuso sus motivos para no renunciar a la Roja, pero eso no evitó que las redes sociales se lanzaran en masa a por ella haciendo Trending Topic el lamentable apodo Athenea del Caudillo.

Perdona, ¿en serio estás diciendo que se debe respetar a una persona que homenajea al mayor terrorista de la historia española? — León de Medicis (@leondemedicis) September 15, 2023

Athenea del caudillo vende su dignidad por unos minutos de juego

ESQUIROLA https://t.co/DMpjPWFPBk — MarzoMayea (@marzomayea) September 16, 2023

Otros acusaron a la madridista de ser «una rata» por desmarcarse de las otras 22 mundialistas que hicieron historia en Australia y Nueva Zelanda. Todo vino por piropear a su novio en unas imágenes en el Valle de los Caídos y otra en la que aparecía una pintada en el suelo que decía: «Viva Vox». Unas fotografías que fueron subidas pro el novio de Athenea a su perfil de redes sociales en febrero y mayo de 2022, hace más de un año.

Sin embargo, los seguidores de Athenea del Castillo y de la selección española sacaron el pasado para acusarla de fascista y así justificar por qué no ha renunciado a ser convocada como el resto de sus compañeras. Lo cierto es que la futbolista lo único que hace es derretirse de amor con su chico. «Te quiero», «mi favorito» o «no puedo contigo», acompañados de emojis con corazones y uno en el que se le cae la baba fueron los mensajes que puso la internacional española a su pareja, que no tienen ningún tipo de connotación política.

Eres una rata y no has entendido nada, Athenea del Caudillo.

La opresión se sustenta y fortalece con colaboracionistas como tú. Lleva a la selección a la sección femenina de vox de tu pueblo y que te hagan capitana. — Gorka Estakazo (@Gorka1982) September 16, 2023

Qué decepción con Athenea del Caudillo. Además de una esquirola (una traidora que deja tirada a sus compañeras para ponerse del lado de los jefes), es una ultraderechista que se fotografía en el Valle de los Caídos, un lugar levantado por presos políticos de un dictador fascista. https://t.co/xlvfsBXMvF — Cruyffistas (@cruyffistas) September 16, 2023

