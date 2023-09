Montse Tomé se rinde a las jugadoras de España: «Se merecen lo mejor»

España se estrenó con victoria en la Liga de las Naciones ante Suecia. Tras el encuentro, Montse Tomé, que también debutaba, quiso destacar el cambio del equipo en la segunda parte, alabando a sus jugadoras y, en especial, a Alexia Putellas, a la que destacó como diferencial para lograr los tres puntos. Tras una semana complicada, la seleccionadora apuntó que sus futbolistas «se merecen lo mejor».

La selección comenzó el encuentro perdiendo en una primera parte en la que sufrió demasiado, aunque finalmente el gol de Athenea las permitió irse con un empate al descanso. Ya en la segunda, la imagen fue distinta. Tomé quiso lanzar un guiño a las futbolistas, tras una semana complicada, señalando que «se han encontrado en el campo, que es donde mejor se sienten». Sobre el fútbol que practicaron en Gotemburgo, ha añadido que encontraron «espacios, circulación y ocasiones» que las llevó a la victoria.

Además, reveló las palabras que ha tenido con las futbolistas en el corrillo formado al final del encuentro. «Les he dicho que es un día en el que ellas han dignificado la profesión que tanto disfrutan y me he sentido feliz», apuntó la entrenadora. También ha destacado que confiaba en que pudieran darle la vuelta a «una semana complicada»: «Podíamos cambiar esa energía y centrarla en el fútbol».

En todo momento, la seleccionadora se ha deshecho en elogios hacia sus futbolistas. Ha reconocido que tienen «un talento increíble» y que «hacía tiempo que no veía a jugadoras disfrutar tanto» sobre el terreno de juego. Pero especialmente, tuvo buenas palabras para Alexia Putellas. La doble ganadora del Balón de Oro volvió a brillar, recuperando su mejor versión, algo que reconoció la técnica, señalando que fue «diferente».

«He visto a una Alexia que disfrutaba y me alegro mucho por ella. Es una de las jugadoras que más activas han estado estas semanas y me parece una profesional de diez», añadió Tomé sobre la jugadora del Barcelona.

Recado a Vilda

Además, la seleccionadora mandó un recado a su predecesor en el cargo, Jorge Vilda. Al ser preguntada sobre jugadoras con las que el ex seleccionador dejó de contar, Montse Tomé volvió a recordar que «no soy Jorge Vilda, soy una persona diferente», algo que ya dijo en su presentación. La entrenadora recordó que esta es «una nueva etapa» y, en el caso de Laia Aleixandri, apuntó que «tiene mucha capacidad» y que se alegraba de que «haya podido jugar y hacer 90 minutos competitivos a buen nivel».

Por último, ha querido poner en valor el triunfo logrado contra Suecia, la mejor selección del mundo para la FIFA, destacando que «en los primeros días de concentración no nos han permitido estar centrados en el fútbol», en clara referencia a lo sucedido en la RFEF. Pese a lo convulsa que ha sido la semana, España ha logrado un triunfo importante de cara a la clasificación para la final four de la Liga de las Naciones: «Tenía mucha confianza en mí y en mi trabajo, lo único que pedía es que nos dejasen trabajar. No sentía presión, sino ganas de enseñar lo que hemos trabajado».