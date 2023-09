Montse Tomé no asegura su continuidad: «Tengo confianza y ganas de trabajar»

Montse Tomé compareció en la sala de prensa antes del último entrenamiento de España para preparar el partido ante Suecia en la Liga de las Naciones. La expectación era máxima tras todo lo sucedido a lo largo de la semana y de la cumbre en Oliva en la que acabó señalada. La seleccionadora apareció visiblemente emocionada y habló sobre su futuro, sin asegurar su continuidad más allá de los dos próximos encuentros. «Tengo confianza en el trabajo, tengo ganas de que se solucione esto y de trabajar», apuntó al ser preguntada sobre si tiene garantías de que seguirá en el cargo.

La entrenadora de España contestó con un «sí» rotundo al ser preguntada si siente que tiene la confianza de las jugadoras, algo que tras la reunión entre las CSD y las jugadoras está en entredicho. «Lo que hemos vivido es algo grave y que se escapa de lo profesional y deportivo», ha señalado.

«Deberíamos estar celebrando un triunfo increíble y lo de después ha sido desagradable», ha señalado Tomé. Sobre el aspecto deportivo, ha destacado que únicamente han podido entrenarse un día, pero lo que ha visto de las jugadoras le ha gustado: «En lo deportivo, hemos podido entrenar, las jugadoras han entrenado bien».

Sobre la llamada a Jugadoras que no querían estar dijo: «Desde que empecé en el cargo, traté de centrarme en lo deportivo y de pensar en lo que podía controlar. Formar un staff y pensar de qué manera podíamos organizar la planificación para Suecia y Suiza. Suceden cosas que no controlo, lo gestionan otras personas. Siento que ha habido un fallo en la comunicación, pero nosotros hemos querido proteger a las jugadoras, ayudarlas y estar con ellas, con Jenni que ha sido la que lo ha pasado realmente mal».

«No ha sido el fallo. Me preguntaron que si había hablado con las jugadoras, dije que sí, porque hablé, no con todas, pero no me preguntaron que si había hablado con todas las jugadoras. No voy a decir con quiénes ni qué he hablado», respondió tras ser cuestionada sobre si pudo hablar con las jugadoras.

«Esto trasciende de lo deportivo»

«Es algo que ha salido bastante en los medios. Siento que esto trasciende a lo deportivo, creo que lo que pasó en la final y lo de después fue algo grave que se aleja del fútbol y del deporte. Hemos visto sufrir a Jenni y a las compañeras y eso está fuera de lo deportivo. Luego se fueron mezclando cosas. Mi intención siempre fue ayudar. Todo lo que ha salido de que las jugadoras no nos quiere, no lo siento y no lo he oído de ellas. Es algo que también tenemos que cuidar y contrastar la información que se publica. Ellas no están en un buen momento y para nosotros no es el mejor inicio, pero es la situación que tenemos. Nosotros nos posicionamos con Jenni y con todas las jugadoras. Todo lo demás que ha ocurrido, se ha escapado de nuestro control».

Sobre su continuidad, no fue capaz de asegurar que vaya a seguir en el puesto. «Como sabéis llevo poco tiempo en el puesto. Tengo confianza en el trabajo, tengo ganas de que se solucione esto y de trabajar», dijo. «Me refiero a todas las situaciones que se dieron que no puedo controlar ni ejecutar. El problema todos sabemos cuál fue y que se den los cambios que solicitan no forman parte de lo que puedo dirigir, por eso se escapa de mi control», dijo.