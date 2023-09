Suecia amenaza con una protesta en el partido contra España de la Liga de las Naciones

La selección de Suecia se ha volcado con España en toda la polémica surgida en las últimas semanas. Las jugadoras preparan para el partido de la Liga de las Naciones un acto en el que mostrarán su apoyo y que será conjunto entre las dos selecciones. Así lo ha revelado la delantera de la selección sueca y ex del Real Madrid, Kosovare Asllani, en la rueda de prensa previa al partido. Sin embargo, no ha dado más datos acerca de lo que harán, para evitar que la UEFA intervenga y se lo impida.

Será un acto reivindicativo y protesta, en el que las suecas apoyarán a las jugadoras de la selección femenina, aunque se desconoce cómo lo harán. Se plantea que puede tratarse de posar con una pancarta de manera conjunta o una sentada sobre el césped al comenzar el partido. Las dos acciones podrían ser motivo de sanción por parte de la UEFA.

La previa del partido ha estado marcada por todo el conflicto que ha rodeado al fútbol femenino español en el último mes. Algo que han aprovechado las suecas para dejar claro su apoyo a las jugadoras de la selección. Asllani no ha dudado en señalar en la rueda de prensa previa al partido que «vale la pena librar estas batallas» y que «cuentan con todo nuestro apoyo».

La delantera del Milan ha revelado, además, que están preparando una acto de apoyo a las jugadoras de la selección española. Será durante el partido que enfrentará a ambas selecciones el viernes, a las 18:30 horas, en Gotemburgo, donde se miden en la primera jornada de la Liga de las Naciones. No ha entrado en muchos más detalles para evitar que la UEFA intervenga y lo aborte, pero sí que ha señalado que se hará «de forma conjunta» con las españolas.

«La lucha es increíblemente importante para ellas. No es sólo una cuestión deportiva, sino también una cuestión social. Todo el mundo está observando y es importante que se generan asociaciones en esta lucha, no sólo para ellas sino para las próximas generaciones. Queremos un futuro más abierto e igualitario y claramente vale la pena librar estas batallas y cuentan con todo nuestro apoyo, el del mundo entero», ha señalado Asllani.

Ha continuado la futbolista sueca señalando que lo que están haciendo las españolas puede «dejar huella». «Nos alegra ver que hay cambios porque eso es lo que se quiere. De esa lucha podemos conseguir un mejor futuro, dejar una huella. Las apoyaremos a ellas. Tenemos un plan sobre cómo hacerlo y lo haremos de forma conjunta. Será mañana, no está tan lejos», ha finalizado.

No es la primera muestra de apoyo que Suecia lanza a España en los últimos días. Sin ir más lejos, cuando aún no se sabía a ciencia cierta si la selección iba a contar con jugadoras suficientes para afrontar el partido o no, la mediocentro sueca Filippa Angeldahl amenazó con no disputar el partido si fuera necesario: «Deben sentir todo el apoyo a su alrededor, otros países les apoyan en la decisión que decidan tomar. Si sienten que necesitan hacer un boicot para que ocurra algo, está claro que nosotras les apoyamos».