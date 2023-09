Las jugadoras de España y Suecia protagonizaron una protesta conjunta bajo el lema «se acabó»

Las jugadoras de Suecia y España realizaron un acto de protesta y reivindicativo antes de que comenzara el encuentro que las midió en la Liga de las Naciones. Las 22 titulares posaron con una pancarta en la que se podía leer «se acabó», el lema con el que las futbolistas de la selección española han protagonizado su batalla contra la Real Federación Española de Fútbol tras la polémica surgida por el beso de Luis Rubiales en la final del Mundial.

Tras hacerse las respectivas fotos antes del arranque del partido, las jugadoras de ambos equipos posaron conjuntamente en el centro del campo. Lo hicieron con una pancarta en la que se leía «se acabó», mientras que debajo ponía en inglés «nuestra lucha es una lucha global».

Además, las españolas posaron con una muñequera en la que se leía también el «se acabó». Las once jugadoras aparecieron con el puño izquierdo en alto, mostrando el lema con el que han representado sus quejas después del beso de Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial y la posterior Asamblea que, según Alexia Putellas, fue «la gota que colmó el vaso».

La jugadora del Barcelona, doble ganadora del Balón de Oro, ha liderado la rebelión de las jugadoras contra varios de los departamentos de la RFEF. En la rueda de prensa anterior al partido, señaló que lo único que han reclamado es «tolerancia cero» ante los «abusos» que se puedan producir. Además, destacó que nunca han pedido que «se destituya a nadie», ni siquiera a ningún entrenador, aunque no es un secreto que Jorge Vilda no era de su agrado y que, ahora, Montse Tomé tampoco lo parece.

Las jugadoras de Suecia ya habían avisado de que iban a hacer un acto de protesta y reivindicativo con las de España. No habían desvelado lo que era, para evitar que la UEFA interviniera. Kosovare Asllani, la capitana de la selección sueca, destacó en rueda de prensa que apoyan a las españolas y que valía «la pena librar estas batallas».

«La lucha es increíblemente importante para ellas. No es sólo una cuestión deportiva, sino también una cuestión social. Todo el mundo está observando y es importante que se generan asociaciones en esta lucha, no sólo para ellas sino para las próximas generaciones. Queremos un futuro más abierto e igualitario y claramente vale la pena librar estas batallas y cuentan con todo nuestro apoyo, el del mundo entero», destacó la delantera del Milan y ex del Real Madrid.

Las internacionales se plantaron

El partido de la Liga de las Naciones era el primero que disputaba la selección española tras tocar la gloria en el Mundial. España se medía a Suecia, en la reedición de la semifinal en la que se clasificaron para disputar el título mundial en Nueva Zelanda. Sin embargo, el ambiente llegaba muy convulso y tenso, puesto que hasta 19 de las jugadoras de la selección española femenina convocadas para la cita habían mostrado su renuncia a acudir con el equipo nacional.

Finalmente, acudieron a la cita y, tras una reunión con el CSD en la que se les garantizaron cambios en la RFEF y no ser sancionadas si renunciaban a ir, dos de ellas abandonaron la concentración. Fueron Mapi León y Patri Guijarro. Por su parte, el resto decidieron continuar, llegando a ser 10 de ellas titulares ante las suecas.