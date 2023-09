Jenni Hermoso se pronuncia tras las palabras de Alexia Putellas e Irene Paredes

Jenni Hermoso ha reaccionado a las palabras de Alexia Putellas e Irene Paredes. En la previa del partido de la selección española femenina de la Liga de Naciones, ambas jugadoras comparecieron ante los medios y la mostraron su apoyo. «La única víctima es Jenni y las compañeras estamos a su lado», señalaron.

Después de la rueda de prensa, Jenni Hermoso ha publicado una fotografía con la que ha querido agradecerles sus palabras a sus compañeras. En ella, aparecen las tres besando la copa del mundo ganada el pasado 20 de agosto en Sídney ante Inglaterra, el día en el que comenzó todo el conflicto con el beso de Luis Rubiales en la celebración del título.

Jenni Hermoso se encuentra ahora en México, puesto que Montse Tomé no ha querido convocarla para los dos partidos de la Liga de las Naciones. La seleccionadora alegó que el único motivo por el que la dejó fuera era «para protegerla». La delantera no entendió muy bien su ausencia, lanzando horas después un comunicado en el que preguntaba «¿protegerme de quién?».

Las palabras de Jenni Hermoso encendieron aún más a un grupo que acudía ya de por sí enfadado a la concentración de la selección femenina en Oliva. Las jugadoras entendieron la convocatoria como una medida de presión y aceptaron ir para evitar ser sancionadas, puesto que había 20 en la lista que habían mostrado su deseo de no ir convocadas.

La convocatoria llevó a las jugadoras a chocar frontalmente con la seleccionadora, que aún no ha debutado y ya sabe que su futuro al frente del banquillo de España está prácticamente sentenciado. Aunque ha firmado por un año, hasta que terminen los Juegos en los que la selección aspira a estar, todo apunta a que no seguirá tras estos dos primeros partidos.

De hecho, en la comparecencia de la Tomé previa al encuentro ante Suecia, se le ha visto muy afectada y al borde de las lágrimas. Algo que refleja el momento tan complicado y el ambiente tan tenso que se vive en la concentración de España de cara a estos dos partidos de la Liga de las Naciones.

Alexia e Irene Paredes la mostraron su apoyo

Alexia Putellas e Irene Paredes no han dudado en mostrar todo su apoyo a Jenni Hermoso en sus palabras durante la rueda de prensa. «En la final sucedieron unos hechos inadmisibles y la gota que colmó el vaso fue la posterior Asamblea. No queríamos dejar pasar eso, primero por Jenni y luego por nosotras. Tolerancia cero. Luego pasaron más hechos. Hay comunicados en los que se explica todo. Hay que tener claro que hay un proceso judicial abierto, la única víctima es Jenni», ha destacado Alexia.

«La Federación es de todos los españoles, pero tiene que haber una tolerancia cero. Pedimos quitar a quien haya cometido un abuso. No tenemos ninguna competencia, solo comunicar las cosas que nos ayudan a mejorar como futbolistas. Este tema no es deportivo, va más allá. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, eso nos empujaba a seguir con la denuncia de tolerancia cero. No queríamos marcar un precedente dejándolo de lado. La Federación nos escuchó, ha costado muchas reuniones. La Federación no se pronunció hasta un mes después con todo lo que había pasado. No estaba bien hecho», destacó.