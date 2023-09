Muere a los 27 años de forma repentina Maddy Cusack, estrella del fútbol inglés

Maddy Cusack, jugadora del Sheffield United, ha muerto a sus 27 años. La joven futbolista fue internacional con Inglaterra en categorías inferiores, jugaba en el Sheffield desde 2019 y también era ejecutiva de marketing desde el año 2019 en el club inglés.

En la tarde de este jueves, el Sheffield United anunció de manera oficial la muerte de Maddy Cusack tras producirse el fallecimiento pasado miércoles: «El Sheffield United Football Club está devastado al informar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. El Club y la familia de Maddy agradecerían un período de privacidad y no harán más comentarios en este triste momento».

Maddy Cusack se había convertido en la primera jugadora en alcanzar los 100 partidos con el Sheffield United, y había renovado este verano por una temporada más con el club británico. Una pérdida que ha dejado totalmente destrozado a la entidad inglesa.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.

The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

