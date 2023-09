Jenni Hermoso presenta en la Fiscalía su denuncia contra Rubiales por agresión sexual

Jenni Hermoso ha formalizado la denuncia por el beso de Luis Rubiales ante la Fiscalía General del Estado. La jugadora de la selección ha acudido a declarar lo sucedido durante la final del Mundial del pasado 20 de agosto, cuando el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol la besó en la ceremonia de entrega de medallas. Este paso de la futbolista era el requisito que faltaba para que el ministerio público pueda actuar contra el mandatario, puesto que los hechos se produjeron fuera de España, en Australia. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentará querella a la mayor brevedad posible.

La Fiscalía abrió diligencias el pasado 28 de agosto, mediante la teniente fiscal Marta Durántez, que ofreció la posibilidad a la jugadora de sumarse al procedimiento mediante una denuncia. Desde entonces, Hermoso tenía 15 días para ponerse en contacto con la Fiscalía para «informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual», ya fuera por escrito o presenciándose. Finalmente, ha optado por esta última opción.

Este martes, la jugadora de Pachuca y de la selección española se personó ante la Fiscalía para formalizar la denuncia contra el presidente de la Federación, suspendido cautelarmente por la FIFA por un periodo de tres meses. La jugadora no había tomado aún acciones legales, aunque se había pronunciado a través de un comunicado, en el que dejó claro que el beso que recibió en Sídney por parte de Rubiales no fue consentido y que no había sido de su agrado.

Durante la celebración del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el que España se llevó el título al imponerse a Inglaterra en la final, Rubiales dio un beso en la boca a Jenni Hermoso que, según la futbolista, no fue consentido. La versión es radicalmente opuesta a la del mandatario federativo, que afirmó en su momento durante la Asamblea General Extraordinaria en la que compareció cinco días después del suceso. «Yo le dije: ‘¿un piquito?’ y ella me dijo, ‘vale’», puntualizó entonces el mandatario.

Después de desmentir la versión del presidente y de recibir el apoyo de todos los estamentos, la totalidad de las jugadoras de la selección renunciaron. La FIFA actuó y suspendió a Rubiales, mientras que el TAD consideró las acciones como faltas graves, impidiendo la inhabilitación del Gobierno. Ahora, Jenni Hermoso ha presentado la denuncia contra el presidente por agresión sexual.