El Gobierno pide al TAD la suspensión cautelar de Rubiales por «dañar la imagen de España»

El Gobierno ha solicitado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión de Luis Rubiales de forma temporal por dañar la imagen de España. Después de que el expediente abierto por el tribunal al presidente de la Real Federación Española de Fútbol sea por la posible comisión de dos infracciones graves y no muy graves, el Consejo Superior de Deportes no puede inhabilitarle. Por ello, desde el organismo han enviado la petición al TAD, nada más conocerse su resolución, para que se adopte de oficio la medida cautelar de suspender al mandatario, puesto que consideran que lo sucedido «está afectando a la imagen del deporte español y de España».

Las dos infracciones graves que el TAD considera que cometió Rubiales durante lo sucedido tras la final del Mundial, celebrada el pasado 20 de agosto en Sídney, son por abuso de autoridad y por actos notorios y públicos que atentan a la dignidad y decoro. El beso a Jenni Hermoso y lo acontecido después ha provocado la repulsa de buena parte de las instituciones, incluyendo las futbolísticas. De hecho, la FIFA ha sido la única que hasta ahora le ha suspendido, por un periodo de tres meses.

A raíz de esa sanción, se considera que el daño a España es mayor. Desde el Gobierno consideran que, de no suspender a Rubiales, se corre serio riesgo de que la candidatura de España, Portugal y Marruecos no sea elegida para organizar el Mundial 2030. Así lo revela el informe presentado ante el TAD por el CSD: «Está afectando a la imagen del deporte español y de España. No sólo por la enorme repercusión nacional e internacional que está teniendo, sino también por los efectos en las relaciones con federaciones internacionales, estando en juego la organización del Mundial de 2030».

Además del informe presentado ante el TAD por el CSD tras conocerse la resolución del tribunal, diversos miembros del Gobierno se han pronunciado al respecto. Pedro Sánchez ha señalado que el mensaje «se acabó», con el que condenaron los hechos las jugadoras de la selección, «es, con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos». «La marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección y la reacción de la sociedad española», ha destacado el líder socialista.

También Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ya avisó de los pasos a seguir por el Ejecutivo, tras conocer la resolución del TAD: «En aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, el CSD va a instar al TAD a que suspenda temporalmente de sus funciones a Rubiales. El criterio del CSD y del Gobierno sigue siendo que las actuaciones de Rubiales durante las celebraciones del Mundial femenino de fútbol merecen el calificativo de muy graves. Cuando los ojos del mundo estaban sobre las jugadoras, esas actuaciones provocaron un enorme daño en el deporte español».