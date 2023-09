La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, ha insistido en sus acostumbrados ataques a los tribunales cuando no le gustan sus decisiones, y cree que el Tribunal Administrativo de Deporte (TAD), «va por detrás de la sociedad» y son los únicos que no ven abuso de autoridad en el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso y ha comparado este caso con el de La Manada de Pamplona, exigiendo «sanciones contundentes».

«Ya hemos visto muchas veces en nuestro país que los tribunales de justicia, los tribunales administrativos, van por detrás de la sociedad. Yo espero que esta vez no pase eso, como pasó en el caso de La Manada, y que veamos sanciones contundentes», ha apuntado la también secretaria general de Podemos en declaraciones a los medios a su llegada al acto de aniversario del Consejo de la Juventud de España, celebrado este sábado en Caixaforum, refiriéndose al famoso juicio de La Manada de Pamplona, el único caso de agresión múltiple por el que la ultraizquierda se ha manifestado o pronunciado, y donde también se presionó a los jueces con manifestaciones masivas y caras de magistrados colocadas en dianas, incluso sin haberse hecho pública la sentencia.

A su juicio, estos tribunales «serían los únicos que no verían abuso de autoridad en lo que vio todo el mundo, que es no un beso consentido de tu jefe delante de millones de espectadores», ha añadido. Entre la extrema izquierda han dejado de usar el término «agresión sexual» para cambiarlo por «abuso de poder», debido a la amenaza de Luis Rubiales de iniciar acciones legales a los difamadores, entre los que nombraba a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, a la líder comunista Yolanda Díaz, el ex diputado de Podemos Pablo Echenique y la propia Ione Belarra.