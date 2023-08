Miquel Iceta mete presión al TAD para inhabilitar a Rubiales por «una infracción grave»

Miquel Iceta compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes 29 de agosto y el Ministro de Cultura y Deporte propuso, en una de sus medidas, «la suspensión de todas las funciones hasta que el Tribunal resuelva el procedimiento contra Rubiales». Después confirmó no haber hablado con la RFEF para «no interferir ni ser acusado de ello».

«Hemos sido muy escrupulosos en los procesos para evitar futuras impugnaciones que puedan alargar el proceso de manera no deseada. Quiero insistir en ello porque debemos ser rápidos en la respuesta, pero también, y eso es muy importante, eficaces. Lo que hemos querido garantizar desde el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del CSD, es que las decisiones que tomemos sean rigurosas jurídicamente porque estamos llevando a cabo un proceso completamente reglado. Por eso hemos actuado como nos indica la Ley del Deporte. El Gobierno puede actuar de manera reactiva pero no preventiva», comenzaba el ministro socialista sobre el tema que acapara la actualidad en nuestro país.

Por otro lado, Iceta confirmó que no han hablado con la RFEF porque «no quieren interferir»: «El Gobierno ha decidido actuar por iniciativa propia a través del CSD. Previamente se habían recibido diversas denuncias que han sido adjuntadas a la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes. Respetamos la independencia de la RFEF y no nos hemos reunido con ellos porque no queremos interferir ni que se nos acuse de ello».

«Vamos a proponer la suspensión del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, de todas sus funciones hasta que no se produzca la resolución definitiva del TAD», confirmaba el Ministro de Cultura y Deporte. «Los hechos producidos hace nueve días no pueden de ningún modo empañar la brillante victoria de la selección española de fútbol femenino en Sidney», añadía.

Sobre las discriminaciones a las mujeres en el deporte: «Efectivamente: se acabó. Se acabó cualquier discriminación hacia las mujeres, cualquier obstáculo en el deporte. Se ha acabado y lamentablemente ha tenido que ser por un incidente que no tenía que haberse producido, pero estamos verdaderamente en estos momentos ante una reacción social y deportiva que va a hacer de España un país mejor»

Sobre Pedro Rocha

Por otro lado, Miquel Iceta también valoró a Pedro Rocha, el actual presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol: «A mí me gusta juzgar a la gente por sus actos. Y lo que debo decir es que hemos recibido con satisfacción la primera la primera declaración que ha hecho el presidente interino que habla de reestructuración profunda».