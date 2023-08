Motril se vuelca en una manifestación a favor de Luis Rubiales

Más de cien personas se han concentrado esta tarde frente a la Iglesia de la Divina Pastora en el centro de Motril en una manifestación para apoyar al presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y a su madre, Ángeles Béjar, que a primera hora de la mañana de hoy se ha encerrado en el templo, iniciando una huelga de hambre.

Cánticos como “apoyo a Rubiales” han sido coreados por los asistentes a la concentración, que también portaron pancartas como “Jenni, ¿por qué no dices la verdad? ¡Stop cacería!”, “Stop cacería contra Rubiales ¡Basta ya!” y “la verdad sólo tiene un camino, ¡Jenni sé sincera!”.

La iglesia de la Divina Pastora ha permanecido cerrada desde mediodía y, por este encierro, la madre no ha podido agradecer a las manifestantes, en su mayoría mujeres y madres, su presencia para apoyarla a ella y a Luis Rubiales.

La última vez que se abrió la puerta del templo fue con la salida del médico que ha atendido a Ángeles Béjar, que no ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Unos medios de comunicación que también han estado en el punto de mira de los manifestantes por la formación de una única corriente de opinión que, según consideran, ha propiciado junto con Moncloa, el linchamiento contra Luis Rubiales “por un simple beso producto de la emoción”.

Sobre las siete en punto de la tarde se disolvió en Motril la manifestación en apoyo a Luis Rubiales cuya convocatoria se realizó vía redes sociales con tanta celeridad que incluso muchos de los vecinos motrileños lamentaron que “aquí no hay más gente porque muchos no se saben que hay esta concentración; yo estoy aquí porque me acabo de enterar”