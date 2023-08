El CSD se precipita al comparecer sin tener una resolución sobre Rubiales: «El TAD tiene sus tiempos»

El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha realizado una comparencia inocua sobre el futuro de Luis Rubiales, ya que ha salido a la palestra sin que se hubiera producido el imprescindible pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Deportivo. Hasta que el TAD no dé luz verde a la denuncia del CSD no se puede producir la inhabilitación de Rubiales y Francos ha dejado entrever su decepción porque siguen con las manos atadas para actuar contra el presidente de la RFEF.

«Espero que nadie tenga la sensación de que esta es una rueda de prensa fallida», dijo Francos, consciente de que dependen del pronunciamiento del TAD para actuar contra Rubiales. El presidente de CSD incluso retrasó su comparecencia unos minutos, pero tampoco le sirvió para que se hiciera pública la ansiada resolución del TAD.

«Si el TAD comunica y son 48 horas de plazo, no tardaremos 49 horas en reunirnos, tardaremos 48. El TAD es un organismo independiente que debe actuar como tal. Hay gente que ha descubierto ahora el TAD, pero no es mi caso… Cuando elevamos una cosa al TAD somos conscientes de que actúan con sus tiempos y sus mecanismos (…) Yo no conozco a ningún miembro del TAD. Están reunidos y yo debo respetar eso», se resignó Francos ante la prensa.

Por otra parte, el mandatario dijo estar «preocupado» por el daño a la imagen del fútbol español. «Hace dos semanas estábamos mejor situados para organizar el Mundial 2030 que hoy, pero somos un Gobierno tozudo. Creo que estamos en disposición de poder explicarle a la FIFA y al conjunto de federaciones internacionales que el fútbol español no es lo que hemos visto estos días», reclamó. «Hoy mismo he hablado con el vicepresidente de FIFA y vamos a tener contacto permanente para encauzar una situación que no es cómoda. Un hecho particular no debe empañar un objetivo colectivo», añadió.

Además, Francos defendió que ya han «demostrado que no todo vale». «Tenemos una legislación que tiene un abanico suficiente para poder responder a la causística. A veces nos dice que la gente somos lentos y es cierto, somos más lentos que la FIFA, pero es porque aplicamos normativa estatal y no un organismo privado que aplicar su reglamento interno. Por favor, seamos serios cuando decimos que otro organismo ha actuado antes», solicitó.