El calor extremo y sus graves consecuencias: el turismo huye de los países del sur y se desplaza hacia los del norte

El cambio climático es una realidad que ya está dejando huella en nuestro mundo. Los devastadores incendios que han afectado a Grecia en los últimos días han sido un claro ejemplo de las graves consecuencias que estamos enfrentando. La crisis climática está transformando nuestra forma de vida y, en particular, está teniendo un impacto significativo en la industria turística. Conozcamos más sobre el calor extremo y sus graves consecuencias y como el el turismo huye de los países del sur y se desplaza hacia los del norte

El calor extremo y sus consecuencias sobre el turismo

El sector turístico está experimentando el impacto directo del cambio climático, especialmente durante la temporada de verano. Los veranos se han vuelto más calurosos y, como resultado, destinos turísticos clásicos, especialmente en el sur de Europa, están perdiendo atractivo para los viajeros debido al aumento de las temperaturas.

Actualmente, el calentamiento global ha llevado a un aumento de 1,2 °C por encima de los niveles preindustriales. Los científicos advierten que la situación empeorará, incluso si se logra contener el aumento de la temperatura en el objetivo establecido en el Acuerdo de París, de 2 °C. Un estudio publicado por Plos One en 2019 predijo que para el año 2050, el clima de ciudades como Madrid se asemejará al de Marrakech, Londres tendrá temperaturas más cercanas a las actuales de Barcelona, y Estocolmo experimentará condiciones similares a las de Budapest.

Esta previsión tendría un impacto radical en la industria del turismo en Europa, que el año pasado aportó 1,9 billones de euros a la economía de la región. Los países del sur de Europa, altamente dependientes del turismo, serían los más afectados. Por ejemplo, en 2021, el turismo contribuyó con el 14,9 % al PIB de Grecia, mientras que para Italia y España las cifras fueron de 9,1% y 8,5%, respectivamente.

La industria turística debe prepararse para estos cambios. Sin embargo, según Catharina Martinez-Pardo, del Boston Consulting Group, todavía hay una gran parte de la industria que no está lista para afrontar esta nueva realidad. Empresas como TUI y EasyJet aún no han percibido el impacto del calor extremo en sus reservas de viajes y vuelos, pero la predicción de los expertos no deja lugar a dudas.

El turismo en Europa podría aumentar un 3,3% cada año hasta 2032, pero el sur del continente se enfrenta a un riesgo por los eventos extremos que ocurren con más frecuencia. Estos podrían hacer que los viajeros prefieran ir al norte, donde hace más frío. Según Moody’s Investors Service, el calor excesivo puede afectar negativamente al sur de Europa como lugar turístico a largo plazo o, como mínimo, bajar la demanda en verano.

Los estudios también sugieren posibles escenarios futuros. Según la Comisión Europea, en un caso extremo de aumento de 4°C en el calentamiento global, el turismo en las islas griegas, uno de los destinos más populares en verano, se desplomaría más del 9%, mientras que la costa oeste de Gales recibiría un aumento del 16% en el número de visitantes.

Esta tendencia ya se observa en algunas ocasiones. Por ejemplo, las búsquedas de destinos del norte de Europa por parte de ciudadanos que viven en el sur han aumentado significativamente en la última semana, según datos de la web de reservas de viajes eDreams Odigeo.

También cambiará la temporada alta de viajes

El cambio climático no solo afectará la elección del destino de vacaciones, sino también modificará la temporada alta de viajes. Es probable que los turistas prefieran viajar en primavera o invierno para evitar el calor extremo del verano, y reserven las vacaciones con menos antelación para tener más información sobre el clima en su destino.

La industria turística debe adaptarse y tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Es esencial adoptar prácticas sostenibles y promover el turismo responsable para proteger nuestros destinos y nuestro planeta para las generaciones futuras. El calor extremo es una llamada de atención, y es responsabilidad de todos tomar medidas para enfrentar este desafío global.