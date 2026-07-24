Ni centros comerciales ni piscinas: los cinco refugios climáticos gratis de Madrid para sobrevivir a la ola de calor

España ha pasado una semana en la que el calor se ha notado incluso antes de salir de casa. Con temperaturas que en Madrid han llegado a estar cerca de los 40 grados, noches complicadas y calles que, a ciertas horas, eran imposibles de pisar, la reciente ola de calor ha llevado a que mucha gente busque lugares y alternativas para pasar el rato sin gastar dinero y sin tener que meterse en un centro comercial y aunque parece que las temperaturas bajan ya a partir de hoy viernes, el verano no ha acabado así que toma nota de estos cinco refugios climáticos gratis de Madrid para sobrevivir a cualquier la de calor.

No son una novedad absoluta, pero este verano están teniendo bastante más protagonismo ya que básicamente son espacios públicos donde puedes estar tranquilo, con sombra o climatización, sin obligación de consumir nada. Lo interesante es que no todos funcionan igual si bien algunos están pensados para trabajar, otros para leer, y otros simplemente para descansar. Y eso hace que cada vez más gente los esté incorporando a su rutina durante los días de más calor.

Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes repite con su Refugio Climático, pero este año el enfoque cambia un poco. El Salón de Baile, que tiene capacidad para 750 personas, se convierte en una especie de plaza interior donde puedes pasar bastante tiempo sin notar el calor de fuera. Hay varias zonas diferenciadas, algunas pensadas para trabajar, con mesas, enchufes y conexión WiFi. Otras son más informales, con juegos de mesa o espacios para leer sin prisa. También hay un rincón más tranquilo para quien simplemente quiere sentarse. Y luego está el detalle curioso: la guardería de plantas. Si te vas unos días, puedes dejarlas allí. No es lo primero que uno espera encontrar en un refugio climático, pero tiene bastante sentido viendo cómo está planteado todo el espacio.

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Matadero Madrid

En Matadero la propuesta es distinta. «Un cuarto de estar para la ciudad» no es tanto un sitio al que ir a hacer algo concreto, sino más bien un lugar donde estar. Abre de martes a domingo, de 12:00 a 21:00 horas, y se puede usar libremente. Hay gente que va a trabajar, otros a leer, otros simplemente a sentarse un rato. No hay una dinámica fija, aunque a lo largo del verano van apareciendo actividades como conciertos, aunque con las altas temperaturas de estos días, muchos seguro que sólo entran para poder descansar y evitar las horas de sol.

Reina Sofía

El Reina Sofía es probablemente el más conocido de todos los refugios climáticos en Madrid que podamos pensar y también uno de los que más se llena cuando aprieta el calor. El acceso al jardín y al claustro del edificio Sabatini es gratuito, y hay zonas con sofás donde puedes sentarte. Es cómodo, céntrico y fácil de usar, que al final es lo que busca la mayoría. Abre de lunes a sábado hasta las 21:00 horas y los domingos hasta las 14:30 horas. A partir de ahí, cada uno decide si se queda solo a descansar o si aprovecha para ver alguna exposición que por otro lado, es lo más recomendable.

CentroCentro

CentroCentro apuesta por algo más tranquilo. El Espacio Cultural Vegetal está pensado para lo contrario de lo que pasa fuera con menos ruido, menos movimiento y más tiempo para parar. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas, y funciona bastante bien como refugio porque no suele estar tan saturado como otros puntos del centro. Hay sombra, vegetación y sitios donde sentarse sin problema. Además, de vez en cuando hay actividades, pero no es lo principal. Lo importante aquí es que puedes quedarte sin sentir que molestas o que tienes que irte rápido.

Infinito Delicias

Y por último Infinito Delicias que puede que sea menos conocido, pero que es también recomendable. El auditorio se transforma en un jardín interior con zonas de sombra, mesas y un pequeño siestario. No es un sitio de paso rápido sino que de hecho, la idea es justo la de parar un rato, leer, trabajar o simplemente no hacer nada. O por otro lado puedes apuntarte a iniciativas como el consultorio botánico o hacer uso de su pequeña biblioteca. Y también hay guardería de plantas.

Los refugidos climáticos, necesarios y tendencia

Más allá de la moda, hay un motivo bastante claro y es que funcionan. Cuando el calor aprieta de verdad, no siempre apetece ir a una piscina llena o meterse en un centro comercial. Estos espacios ofrecen otra cosa ya que puedes estar sin gastar, sin ruido constante y sin la sensación de que tienes que consumir algo para quedarte. No solucionan todo, claro. Pero en días como los que ha vivido Madrid ahora mismo, ayudan bastante más de lo que parece.