Los expertos ya han detectado cómo las olas de calor están alterando el comportamiento del mercado eléctrico en España y cambiando algunos de los hábitos de consumo que muchos hogares daban por seguros. Por ejemplo, la madrugada ha dejado de ser la franja más barata del día para los hogares con tarifa regulada (PVPC): las noches tropicales han pasado factura a los españoles.

Según el último análisis del comparador eléctrico Hello Watt, entre el 21 de junio y el 17 de julio, coincidiendo con las dos olas de calor registradas este verano, el precio de la luz entre las 00:00 horas y las 08:00 horas fue un 30,6% más caro que la media registrada en todo lo que va de año, mientras que durante las horas centrales del día se mantuvo prácticamente igual (+4,5%).

Sin ir más lejos, en los momentos de mayor tensión, el precio de la electricidad durante la madrugada alcanzó los 19,92 céntimos por kWh, casi el doble de la franja de madrugada en el resto del año (11,79 céntimos).

Sin embargo, no se trata de un fenómeno puntual. Según los expertos, este cambio comenzó a observarse a principios de abril y, desde entonces, se ha mantenido de forma continuada. La madrugada, tradicionalmente asociada a un menor consumo y a precios más bajos, lleva semanas registrando precios superiores a los habituales y situándose por encima del mediodía.

Las noches tropicales encarecen la factura

Detrás de este cambio, la compañía apunta que coinciden dos factores directamente vinculados al calor extremo. Por un lado, las noches tropicales que obligan a muchos hogares a mantener el aire acondicionado o el ventilador encendido durante la madrugada, lo que ha elevado la demanda eléctrica en las horas valle un 12,7% respecto a la media hasta el 17 de julio.

Además, las olas de calor sufridas por los españoles este último mes han estado acompañadas de poco viento. Esto estaría provocando que la generación eólica durante la madrugada caiga un 28,1% respecto a la media del año entre enero y el 17 de julio, justo cuando aumenta el consumo eléctrico por el uso del aire acondicionado.

Con una mayor demanda y menos energía renovable disponible, el sistema necesita recurrir con mayor frecuencia a otras tecnologías de generación, lo que acaba elevando el precio de la electricidad durante la noche.

El Sol salva los precios del mediodía

Aunque parezca contradictorio, a mediodía es el propio Sol el culpable de que no se disparen los precios. Pese a que el consumo también aumenta durante el día, incluso más que por la noche, con un incremento del 16,5% respecto a la media del año, el impacto sobre el precio de la electricidad es mucho menor.

La explicación está en la energía solar. Durante las horas centrales del día, la elevada producción fotovoltaica permite cubrir gran parte de esa demanda adicional, lo que ayuda a contener el precio de la luz.

En cambio, durante la madrugada no existe esa producción solar y, además, hay menos generación eólica, por lo que el sistema debe recurrir con mayor frecuencia a otras fuentes más caras, como los ciclos combinados de gas.

Por eso, aunque el consumo aumente tanto de día como de noche, el precio de la electricidad apenas sube al mediodía sólo un 4,5%, mientras que durante la madrugada se dispara un 30,6%.