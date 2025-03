Lola Lolita vive su peor momento en ‘El Desafío’: «He vomitado»

Lola Lolita (que en realidad se llama Lola Moreno) ha tenido que esperar hasta casi el final de la edición de El Desafío para comenzar a disfrutar de su participación en el programa, pero la llegada de la segunda semifinal ha provocado que sus problemas regresen. La influencer ha querido darlo todo con una prueba de baile, disciplina con la que hace poco ganó una de las galas, siendo la primera en conseguir la victoria con una coreografía en la historia del programa. Pero, aunque podía parecer algo fácil para ella, el equipo ha decidido complicarlo mucho más de lo imaginable, con la intención de que el jurado suba la puntuación.

Su reto para esta semana ha sido una complicada coreografía en la que se ha tenido que coordinar con un gran grupo de bailarines, sumado a que todos los pasos lo han tenido que dar sobre una pequeña piscina de agua. Laura Escanes ya dejó en anteriores ediciones una imagen espectacular mezclando agua y baile, pero el reto de la madrileña es más peligroso, ya que esta vez había mucha más agua. La concursante, desde el minuto uno, ha dejado claro que el aguantar el agua fría, intentar ser sexy y no perder la concentración iba a ser complicado. Tanto que en los ensayos ha sufrido mucho, llegando a realizar el baile completo solamente una vez, por lo que llegada la hora de la verdad apenas tenían seguridad de que todo saliese bien.

«Yo creo que mi salud corre aquí un grave peligro», ha dicho muy preocupada por no tener un resbalón y caer al suelo, teniendo pánico a una lesión. Hubo un momento en el que todo eran quejas por su parte, ya que tampoco estaba contenta con la temperatura del agua, que estaba demasiado fría para su gusto: «No sé si voy a llegar viva al día de la gala».

Mientras el equipo del programa montaba «un aquapark», como lo ha denominado Roberto Leal, la coach de baile ha querido advertir de que una coreografía así se trata de un desafío incluso para bailarines profesionales. De esta manera ha querido advertir de la gran dificultad a la que se enfrentaba Lola.

Con todos esos ingredientes, los espectadores del espacio de Antena 3 ya saben que la concursante sufre por culpa de los nervios, lo que le lleva a tener arcadas en los momentos de mayor estrés. Hasta ahora había podido controlarlo e incluso ha bromeado con ello, pero se nota que la recta final ha llegado y la presión por llegar a lo más alto está ahí y no ha podido aguantar.

El día antes de grabar la gala (El Desafío nunca es en directo y está grabado desde la primavera de 2024) sufrió lo indecible: «Me tuve que salir. Vomité. Me dio un bajón de azúcar, una bajada de tensión…». En ese momento, Roberto la ha cortado para dar paso a un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que Lola explica el mal rato.

«He tenido un episodio que no me sucedía desde hace años. Estando en El Desafío he vomitado», con esa naturalidad lo contaba a sus fans. «Me he sentido fatal, me ardía todo: la garganta, todo el estómago. No tenía energía en el cuerpo, no podía estar de pie y he tardado 40 minutos sentada hasta que mi cuerpo se ha recuperado y he vuelto a ser persona», así ha explicado su calvario.

Mientras, el programa ha mostrado las imágenes en las que la pobre Lola Lolita sufría las primeras arcadas, aunque por suerte no han enseñado el resto. Para rematar, Santiago Segura ha querido bromear, asegurando que ahora ya no es conocida como «Lola Lolita, ahora es Lola Vomita».

Tras las bromas, lo cierto es que la influencer ha dejado clara su intención de ir a la final y ha demostrado que, pese a las dificultades, había conseguido aprender la coreografía. De esta manera, la participante de El Desafío ha logrado uno de los shows más espectaculares que se recuerdan.