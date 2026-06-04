Audiencias ayer, 3 de junio, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

El Real Madrid y sus elecciones han sido los grandes protagonistas de la noche y de las audiencias del miércoles, 3 de junio. El Hormiguero ha contado, de una u otra manera, con los dos candidatos a la presidencia del club blanco. Primero con Enrique Riquelme como entrevistado y con un spot de Florentino Pérez, justo después de la entrevista, en el que anunció el fichaje de José Mourinho como entrenador si gana las próximas elecciones. Un golpe de efecto por parte del todavía presidente, que hizo que el programa de Pablo Motos firme su mejor dato en meses y pase del 16 % de cuota, algo que no es habitual. La Revuelta sigue mirando a mucha distancia al primer puesto, teniendo que mirar hacia Iker Jiménez, que le sigue pisando los talones desde Cuatro y se confirma como el tercer programa más visto a nivel nacional en la franja del access prime time y con un as en la manga para este jueves que podría darle una sorpresa a todos.

La entrevista al candidato a la presidencia del club blanco firma un 16.1 % de cuota de pantalla, dejando una ventaja sideral de 5.2 puntos de cuota de pantalla sobre La Revuelta (10.9 %). David Broncano sigue en su crisis de audiencia y ya tiene que pelear por no perder la segunda posición de la franja. El programa de La 1 aventaja a Horizonte (9.7%) por algo más de un punto, pero esta noche de jueves podría haber sorpasso. Iker Jiménez ha anunciado que Florentino Pérez estará en el plató en directo. Con esto promete dar caza a Broncano, pero quién sabe si podría robarle el primer puesto a Motos. Habrá que esperar, pero el análisis de audiencias que publiquemos mañana será uno de los más interesantes de los últimos años.

First Dates, por su parte, vuelve a ser superado por el programa de Cuatro, dejando a Telecinco con un dilema que tendrán que pensar en los próximos meses. ¿Debería dar Horizonte el salto a Telecinco la próxima temporada? Los datos de las últimas semanas dejan claro que sí, pero en Fuencarral tendrá que pensar bien si hacen un cambio de cromos y devuelven a Carlos Sobera a Cuatro.

Por último, El intermedio (6.5%) sigue hundido y ya ve que Cifras y letras (6.1%) está cada vez más cerca de adelantar al espacio de actualidad de laSexta.

Audiencias del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 16.1 % y 1.855.000

‘La Revuelta’: 10.9 % y 1.250.000

‘Horizonte’: 9.7 % y 1.104.000

‘First dates’: 9.2 % y 1.055.000

‘El Intermedio’: 6.5 % y 738.000

‘Cifras y letras’: 6.1 % y 696.000

‘La isla de las tentaciones’ sigue sin rival en la segunda parte de la noche

Telecinco vuelve a liderar el prime time, que cada vez empieza más tarde, pero eso no quiere decir que siga manteniendo con puño de hierro el mando en esa franja. La isla de las tentaciones llega a su final con un espectacular 16.1 % de cuota que se encarga de neutralizar a los dos estrenos de la noche.

En La 1 se estrenaba Operación África (13.1 %), programa que narra algunas de las experiencias del conocido Dr. Cabadas, especialista en cirugías complicadas en lugares donde la pobreza es enorme. Se trata de un gran dato para su estreno, pero que es de suponer que vaya bajando con el paso de las semanas.

No le fue tan bien a ¡Salta! (10 %), el concurso de Antena 3 que regresaba a las noches de la cadena con Manel Fuentes como presentador, y lo hace como tercera opción. Por abajo, la lucha por el cuarto y quinto puesto es para 100% únicos (4.4 %) y La Noche de Aimar (4.1 %), dos programas que dejan grandes testimonios, pero que no están enamorando a la audiencia.

Audiencias del ‘prime time’