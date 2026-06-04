Los mejores restaurantes y bares para celebrar el Día de Murcia 2026

Celebrar el Día de Murcia 2026 es algo que podemos hacer en los mejores bares y restaurantes de esta comunidad. Estas fechas de celebración en las que necesitamos sumergirnos de lleno en una gastronomía que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, será el momento de empezar a pensar en algunas situaciones que nos servirán para conseguir un plus de buenas sensaciones. Una cena, comida o una simple tapa fuera de casa, puede ser lo que necesitamos para celebrar un día muy especial.

En este mes de junio Murcia se viste de gala y consigue destacar. Con este día que permite disfrutar de un poco más de tiempo libre, podremos degustar una gastronomía autóctona que realmente puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. No importa lo que te apetezca, vas a poder descubrir de lleno un plato de esos que impresionan en una comunidad autónoma que puede acabar siendo la que nos hará pensar en este tipo de elementos. Este día de Murcia es la excusa perfecta para descubrir los mejores bares y restaurantes. Algunos de los mejor valorados o los que los expertos no dudan en destacar.

Celebrar el Día de Murcia 2026

Este próximo martes 9 de junio es el Día de Murcia, un festivo señalado en el calendario de todos los habitantes de esta comunidad. Un momento del año que muchos esperan para disfrutar de un puente un poco más largo o de unos días en los que la tranquilidad de esta comunidad puede acabar siendo nuestra mejor aliada.

Es hora de saber qué podemos hacer para descubrir la esencia de un lugar con una gastronomía propia. Es importante descubrir lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás cada detalle cuenta y podremos empezar a ver llegar unos cambios importantes.

Esa huerta que ha caracterizado a una comunidad que mira al mar, puede ser la excusa perfecta para descubrir unos bares y restaurantes que en su mayoría son excepcionales. Es cuestión de ponerse manos a la obra y de conseguir un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia.

En estos días en los que queremos degustar la esencia de esta comunidad, nada mejor para hacerlo que estar pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de saber algunos de los sitios que podemos descubrir en Murcia.

Estos son los mejores bares y restaurantes para celebrar este día

La realidad es que en cualquier restaurante y bar de Murcia se puede comer bien. Estamos ante una situación que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día. Con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Una comida de este tipo puede ser la excusa para descubrir alguno de estos lugares.

La guía Michelin recomienda estos restaurantes que deberemos tener en consideración:

Keki. En la calle Fuensanta, 4 de Murcia está ubicado el restaurante de Sergio Martínez, un espacio perfecto tanto para comer como tapear a tiro de piedra de la catedral de la capital murciana. Tiene servicio para llevar, carta para celíacos y para alérgicos. ”Apuestan por una cocina actual, siempre cimentada en buenas texturas e interesantes maridajes”, destaca la Guía Michelín de su propuesta.

Almo. Una estrella Michelín tiene Almo, el proyecto gastronómico del chef Juan Guillamón (formado en cocinas de prestigio como la de El Portal de Echauren y cocinero de la escudería Ferrari durante varios años) ubicado en la calle Madre de Dios, 15, también en Murcia capital. “Un local que busca, por todos los medios, que viva una auténtica experiencia gastronómica”, dice la Michelín de este restaurante que estéticamente es amor a primera vista, pero lo mejor está en lo que uno se encuentra cuando se sienta a la mesa.

Frases. Así se llama este bistró ubicado en el centro de Murcia, proyecto de Antonio Nicolás en la cocina y María Egea en la sala. ”En este sencillo pero coqueto restaurante, ubicado en una callejuela próxima a la Catedral, entienden la gastronomía como un lenguaje y ven cada uno de sus platos como las frases con las que narrarnos historias, en lo posible vinculadas a los recuerdos. Cocina contemporánea pensada para compartir”, destaca la Guía Michelín. También cuenta con un Sol Repsol.

Alborada. Este restaurante Bib Gourmand de la Guia Michelín que cuenta también con un Sol Repsol está ubicado en pleno centro de Murcia (C/ Andrés Baquero, 15), donde es una referencia gastronómica ineludible para la ciudad. La Guía Michelín pone en valor “su barra de paso informal perfecta para el picoteo y una cuidada sala de ambiente clásico con una estructura, en el centro, que da la posibilidad de montar un privado”. Un lugar ideal para los amantes de la cocina tradicional de mercado fiel al recetario murciano.

Perro Limón. Si buscas vanguardia y fusión en la Región de Murcia, Perro Limón es una parada muy interesante. Ya lo dice la propia Guía Michelín: “¿Algo distinto? Aquí lo encontrará, pues la pareja al frente apuesta por una cocina fusión que combina productos y sabores hindús, marroquís, franceses, nipones…”. El local está ubicado en el barrio de San Andrés de Murcia, en la calle Navarra, 4.

Taúlla. Este restaurante recomendado por las dos principales guías gastronómicas, Repsol y Michelín, recupera un antiguo molino de pimentón para ofrecer una cocina tradicional actualizada. “¡Sorprende ver el trabajo que hacen con las huevas de mújol, curadas en salazón y cortadas ante el comensal!”, destaca la Michelín de su propuesta, en la que incorpora detalles asiáticos. Calle Antonio Flores Guillamón 2, Murcia.

Magog. No todo iba a ser Murcia capital. Si bien es la referencia gastronómica en la Región de Murcia, en Cartagena hay restaurantes sobresalientes como Magoga, propuesta de María Gómez (Cocina) y Adrián Marcos (Sala y Bodega) avalado con una estrella Michelin y dos Soles Repsol. De su propuesta, la Guía Michelín destaca lo siguiente: “Una cocina tradicional actualizada, con toques modernos, que busca las raíces cartageneras e intenta potenciar el producto local de temporada: pescados y mariscos tanto del Mediterráneo como del Mar Menor, frutas y hortalizas del Campo de Cartagena, los arroces con la D. O. P. Calasparra… y detalles como su excelente tabla de quesos o los guiños a la historia de la ciudad a través de la vajilla”.