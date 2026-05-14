López Miras pide al Gobierno información «urgente» sobre el carguero ruso hundido en Cartagena

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha remitido este jueves una carta oficial a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que expresa la «urgente petición» de que el Gobierno de Murcia «sea informado hasta el último detalle, y de manera exhaustiva, de todo lo concerniente» al caso del carguero ruso Ursa Major hundido cerca de Cartagena en 2024, que iba a Corea del Norte y transportaba, según informes, dos reactores nucleares.

La petición de López Miras abarca toda la información disponible procedente de los diferentes organismos estatales implicados en la operación de rescate de la tripulación del mercante hundido, así como de todo lo sucedido posteriormente. El Gobierno de Murcia hace especial hincapié en las circunstancias en que se produjeron los hechos y sobre si podría tratarse de reactores nucleares o de tecnología y materiales relacionados con los mismos.

López Miras destaca en la misiva enviada a Margarita Robles, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, las muchas incógnitas que salpican a este incidente aun habiendo pasado dos años y por ello insiste en pedir «como muestra de lealtad institucional y de mutua confianza» entre ambos gobiernos, que la titular de Defensa comparta «hasta el último dato conocido por el Gobierno de España en torno a lo acontecido ese 23 de diciembre de 2024».

La carta resalta la necesidad de dar respuesta «de una vez» a las «muchas especulaciones y los múltiples interrogantes aún por resolver» al respecto del carguero Ursa Major, hundido cerca de las costas de Cartagena en diciembre de 2024 y qué, según investigaciones publicadas, habría sufrido una serie de explosiones y se desplomó en circunstancias inexplicables a unas 60 millas de la costa de España en el Mediterráneo.

El Gobierno de Murcia pide también «una detallada relación de todas las medidas que se han tomado» desde el naufragio, en pos de analizar lo sucedido al más amplio nivel y para «prevenir posibles riesgos y escenarios no deseados desde el punto de vista medioambiental». López Miras, firmante de la misiva, dice que «sería deseable una inspección del pecio que descarte cualquier sospecha respecto a la presencia de restos o componentes de carácter nuclear» en el buque hundido.

También se solicita la información sobre las actuaciones ejercidas desde el Gobierno de España para evitar que vuelva a producirse un incidente similar, en un momento de gran «conflictividad internacional», teniendo en cuenta el posible reflejo en el tráfico marítimo, así como las complicaciones asociadas a la actual situación.

Por último, la petición del Gobierno de la Región de Murcia reside en conocer cuál fue «el papel desempeñado por nuestros aliados en la gestión y posterior evaluación de lo sucedido en torno al hundimiento del Ursa Major, y si existió entonces o existe actualmente alguna acción coordinada con ellos en este caso en concreto».