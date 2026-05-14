La psicología dice que los adultos no se sienten más solos cuando envejecen, sino que pierden tolerancia a las relaciones superficiales

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A medida que envejecemos la soledad suele instaurarse por diversos motivos. Algunos porque se separan, los hijos se van y entonces viven un aislamiento no buscado que puede influir a peor con el peso del tiempo. mientras que hay otros que no se sienten más solos cuando envejecen, simplemente lo que es pasa es que pierden tolerancia a las relaciones superficiales.

Entonces dejan de lado todos aquellos contactos que nos les aportaban nada para dedicarse en los que dan valor y sienten mejor. Y estos muchas veces se cuentan con los dedos de las manos, si llegan. De ahí que puedan notar esta sensación de aislamiento durante más tiempo. A partir de los 60 años, cuando el círculo social suele reducirse, las relaciones se vuelven más selectivas. En esta etapa, mantener amistades significativas es clave para el bienestar emocional, tal y como señalan investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, que destacan la importancia de los vínculos sociales en la salud mental y la calidad de vida de las personas mayores.

Los adultos no se sienten más solos cuando envejecen

La importancia de la amistad

Las amistades no solo aportan compañía, sino que también influyen en decisiones relacionadas con la salud, los hábitos y el bienestar general. Programas basados en el apoyo entre iguales han demostrado ser efectivos en ámbitos como el abandono del tabaquismo o la mejora de la actividad física.

Uno de los principales obstáculos para mejorar la amistad adulta es la expectativa de conexión instantánea. Desde Psychology Today destacan que creer que la amistad “simplemente sucede” suele asociarse con mayor sensación de soledad.

En cambio, quienes asumen que los vínculos se construyen con esfuerzo tienden a perseverar más tiempo y a generar lazos más sólidos. «La amistad adulta se nutre de pequeños momentos acumulados. Permitir que una relación crezca de forma gradual reduce la presión y abre espacio a conexiones más auténticas y duraderas», aseguran.

Perder amigos y vivir el duelo

Según Sens Psicología, a lo largo de la vida, algunas amistades cambian o se terminan. A veces por distancia, diferencias, conflictos o simplemente porque los caminos tomaron rumbos distintos. Perder un amigo también es una forma de duelo emocional: sentimos tristeza, enojo o desconfianza, y podemos cerrarnos a nuevas conexiones.

Reconocer la pérdida, permitirnos sentir y agradecer lo vivido, nos ayuda a cerrar el ciclo con cuidado y respeto. Cada amistad deja una huella valiosa, incluso si ya no forma parte de nuestro presente.

Más vale calidad que cantidad

La verdadera riqueza no está en la cantidad de amistades, sino en su calidad. Así lo ven en Alexander García Psicólogos, lo que más importa es sentirnos escuchados, apoyados y comprendidos. Una sola amistad profunda puede marcar una gran diferencia en nuestra vida emocional, mucho más que un gran número de relaciones superficiales.

Las causas por las que las personas prefieren la soledad cuando envejecen

Necesidad de recargar energías

Hay quienes, tras interactuar durante mucho tiempo se sienten mental y emocionalmente agotados, por lo que buscan momentos de silencio para recuperar equilibrio.

Experiencias negativas previas

Conflictos, traiciones, decepciones sentimentales o relaciones tóxicas pueden provocar que alguien valore mucho más la paz personal. Situaciones de estrés social o ansiedad también pueden motivar a evitar encuentros constantes con otras personas.

Alta sensibilidad emocional

Quienes poseen mayor sensibilidad emocional pueden sentirse sobre estimulados en ambientes sociales intensos, reaccionando con mayor facilidad ante críticas o conflictos.

Cuidar las amistades que tenemos

Hacer nuevos amigos no significa olvidar los que ya están. Mantener el contacto con pequeños gestos, estar presente en los momentos importantes, celebrar los logros del otro y expresar gratitud son formas de mantener vivas las relaciones.

Los expertos de Alexander García Psicólogos destacan que decir un simple “me alegro de tenerte en mi vida” puede fortalecer enormemente esta relación.

Cómo cuidarse a uno y a las amistades cuando las personas envejecen

Garantiza tu autocuidado, asertividad y autoestima

Para el centro Psicología Adana, es recomendable un trabajo personal en el que mantengamos una relación sana con nosotros mismos: conocer nuestros valores, cualidades, defectos… y clarifiquemos qué significa para nosotros amistad y cuáles son nuestras líneas rojas y límites en cuanto a relaciones se refiere.

Es importante entonces «poner en práctica la asertividad con otros y reconocer nuestra individualidad frente al “yo en grupo” son aspectos que también nos ayudarán a resolver conflictos, tomar decisiones y comunicar cómo nos sentimos en nuestras relaciones».

Cultiva relaciones sanas y recíprocas

En las que exista respeto, empatía, responsabilidad afectiva e interés mutuo en el vínculo, así como un ajuste entre las expectativas, valores y concepto de amistad de ambas personas y los hechos en los que se materialice la relación de amistad.

Por ejemplo, dedicar diez minutos al día para hablar por teléfono o mensajería instantánea con nuestras amistades o procurar un encuentro al mes. Igualmente, es importante llevar a cabo aficiones compartidas e ir variando éstas, de modo que exista una motivación compartida.