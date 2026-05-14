La psicología sugiere que la parte más solitaria de la jubilación es darse cuenta de que la mayoría de tus relaciones se mantenían unidas por la proximidad y el deber

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En la juventud, mantener una red de amigos parece una tarea relativamente sencilla, ya que hay multitud de contextos donde la vida social surge y se desarrolla de forma natural. Sin embargo, cuando llega el momento de la jubilación esta vida social disminuye a medida que las personas empiezan a frecuentar lugares diferentes, a cultivar nuevos hábitos o incluso a no tener ya la misma disposición física y psicológica para ciertas situaciones. Es un sentimiento que va más allá de la soledad, porque puede indicar la fragilidad de algunas relaciones, que se desvanecen cuando dejan de existir los contextos que las hicieron posibles.

Según un artículo publicado en Global English Editing, la psicología describe este fenómeno como el hallazgo de que muchos de los vínculos se mantenían por proximidad o deber, más que por una conexión profunda. Esto no significa que las relaciones fueran falsas, sino simplemente que estaban ligadas a circunstancias específicas que cambiaron. Los entornos que se comparten a diario, como el trabajo, ayudan a mantener una relación. Las reuniones, las responsabilidades compartidas y el tiempo fomentan la interacción, así que no sorprende que estas relaciones se desvanezcan al llegar el momento de la jubilación.

¿Qué ocurre con las relaciones después de la jubilación?

La psicología diferencia entre relaciones superficiales y relaciones profundas, señalando que no todos los vínculos cumplen la misma función en nuestra vida. Existen conexiones más funcionales, como las que se establecen con compañeros de trabajo, conocidos o personas con las que se comparte un contexto concreto, y otras de carácter más íntimo, basadas en la confianza, la reciprocidad emocional y la historia compartida. Con el paso del tiempo, y especialmente en etapas como la jubilación, muchas de estas relaciones que parecían sólidas pueden mostrar su naturaleza más circunstancial.

A medida que las personas maduran, también se produce un proceso natural de selección social. Es frecuente que disminuya el interés por mantener ciertos grupos o contactos cuando aparece una sensación de desconexión emocional. En este sentido, es fundamental distinguir entre estar acompañado y sentirse realmente conectado. La presencia de personas alrededor no garantiza un vínculo emocional significativo. Sin la rutina diaria que antes sostenía muchas interacciones, las relaciones más duraderas requieren un esfuerzo consciente, intención mutua y una construcción activa. Aunque este proceso puede generar cierta nostalgia o sensación de pérdida, también abre la puerta a la creación de vínculos más auténticos.

‘Lazos funcionales’

En el entorno laboral, coincidir en reuniones, intercambiar opiniones sobre tareas o incluso charlar en los descansos genera una interacción constante que favorece la cercanía. Sin embargo, cuando llega la jubilación o un cambio de empleo, esa rutina desaparece y, con ella, el motivo principal que mantenía vivo el contacto frecuente. Como resultado, es habitual que muchas de esas relaciones se enfríen con el tiempo.

En psicología, este tipo de vínculos se conocen como «lazos funcionales», es decir, relaciones que surgen por la convivencia o la necesidad de interacción en un mismo entorno, pero que no siempre implican una conexión íntima o profunda. Al finalizar esa etapa vital o laboral, puede hacerse evidente cuántas de esas conexiones estaban sostenidas principalmente por la rutina y la proximidad, actuando casi como un filtro natural.

A esto se añade otro factor importante: con la edad y la experiencia, las personas tienden a volverse más selectivas en sus relaciones. Es frecuente que disminuya el interés por mantener ciertos grupos cuando se percibe una falta de afinidad emocional. Sin la estructura del día a día laboral, mantener el vínculo requiere intención, reciprocidad y un esfuerzo consciente por ambas partes. Cuando ese interés no es mutuo, la relación tiende a diluirse progresivamente.

Características de las personas solitarias

Las personas amables suelen ser generosas por naturaleza. Siempre están dispuestas a escuchar, aconsejar y apoyar. Sin embargo, cuando surge un patrón unilateral en el que se ofrece apoyo pero no se recibe a cambio, la relación pierde su equilibrio. Por otro lado, la mayoría de estas personas piensan que sus problemas son insignificantes o que los demás ya tienen demasiados, razón por la cual ocultan su dolor y minimizan sus sentimientos.

A esto hay que sumar que el deseo constante de evitar conflictos y mantener la armonía hace que estas personas dejen de expresar opiniones, deseos e incluso incomodidad. Se adaptan tanto a los demás que terminan negándose a sí mismas. En la misma línea, la empatía y la escucha activa las convierten en un refugio seguro para personas más necesitadas o inestables; este tipo de relaciones resultan agotadoras, ya que consumen energía y no ofrecen reciprocidad.

Finalmente, cabe señalar que detrás de la amabilidad se esconde el miedo al rechazo. Estas personas no se abren del todo, no toman la iniciativa y prefieren mantener una distancia prudencial. La psicología lo relaciona con patrones como el apego evitativo, una forma de protección emocional que impide establecer vínculos más profundos.