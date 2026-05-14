Los tres colores que utilizan las personas con baja autoestima

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Las personas poseen personalidades diferentes que suelen reflejarse en sus gustos, hábitos y elecciones cotidianas, incluyendo los colores que utilizan en la ropa, la decoración o los objetos personales. Algunos prefieren tonos llamativos porque buscan transmitir seguridad, energía y sociabilidad, mientras otros se inclinan por colores discretos relacionados con la tranquilidad, la reserva o la necesidad de pasar desapercibidos. Las personas con baja autoestima suelen llevar estos tres colores.

Normalmente, prefieren colores sobrios como el gris, el negro y el marrón, ya que estos tonos transmiten discreción, protección emocional y sensación de estabilidad. Aunque la elección de un color no determina completamente la personalidad de alguien, la psicología considera que ciertos tonos pueden reflejar estados emocionales o necesidades internas relacionadas con la confianza y la percepción personal. Un estudio de la revista Frontiers asegura que afirmaciones conceptuales sobre el color y el funcionamiento psicológico se han centrado en las asociaciones generales que las personas tienen con los colores y su influencia correspondiente en el afecto, la cognición y el comportamiento.

Los colores que más gustan a las personas con baja autoestima

En este sentido, las personas con baja autoestima suelen sentirse inseguras, reservadas y poco cómodas al llamar la atención, por eso muchas veces prefieren colores sobrios como el gris, el negro y el marrón.

El gris suele asociarse con neutralidad, indecisión y deseo de pasar desapercibido, mientras el negro puede representar protección emocional, necesidad de ocultar vulnerabilidades y búsqueda de seguridad personal.

El marrón, por su parte, se relaciona con la necesidad de estabilidad, refugio y tranquilidad emocional frente a situaciones estresantes. Sin embargo, elegir estos colores no significa necesariamente que una persona tenga problemas emocionales graves, ya que también influyen la moda, el contexto cultural y los gustos individuales.

¿Cómo influye la personalidad en la elección de colores?

Cada persona desarrolla preferencias visuales de acuerdo con sus experiencias, emociones y forma de relacionarse con el entorno. Los colores pueden influir en el estado de ánimo y también funcionar como una forma de comunicación no verbal.

La ropa, los accesorios y la decoración del hogar funcionan como expresiones de identidad y emociones personales. Por eso, la preferencia constante por determinados colores puede reflejar estados emocionales específicos.

El color gris

Es uno de los colores más asociados con la neutralidad y la discreción. Muchas personas con baja autoestima lo eligen porque transmite tranquilidad y evita destacar demasiado frente a los demás.

Las causas de que elijan este color

Deseo de pasar desapercibido.

Necesidad de evitar llamar la atención.

Sensación de inseguridad social.

Miedo al juicio de otras personas.

Preferencia por ambientes tranquilos y poco estimulantes.

Dificultad para expresar emociones intensas.

Búsqueda de equilibrio emocional.

Tendencia a la introspección y la reserva personal.

Aunque el gris puede asociarse con serenidad y elegancia, en exceso también puede relacionarse con apatía emocional o falta de motivación.

Negro

Centre of Experience explica que el color negro se asocia comúnmente con la profundidad, la autoridad, los límites y la seriedad, por lo que se utiliza a menudo en entornos formales y profesionales.

El negro también simboliza el misterio, ya que absorbe la luz y oculta los detalles, lo que fomenta la curiosidad y la introspección. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, también puede representar protección y necesidad de ocultar vulnerabilidades.

Las causas de coger el color negro

Necesidad de protección emocional.

Deseo de ocultar inseguridades personales.

Búsqueda de sensación de control.

Miedo a mostrar fragilidad emocional.

Preferencia por mantener distancia emocional.

Deseo de sentirse más seguro y fuerte.

Necesidad de privacidad y reserva.

Intención de evitar la exposición social excesiva.

Por qué elegir el color marrón

Este color suele relacionarse con estabilidad, seguridad y conexión con lo simple. Las personas con baja autoestima pueden sentirse atraídas por este color porque transmite calma y sensación de refugio emocional.

La página oficial de Psicología del Color afirma que el marrón se asocia con las necesidades básicas de la vida. Además, se describe como un color natural que inspira calidez y confort.

Necesidad de estabilidad emocional.

Búsqueda de seguridad y protección.

Deseo de evitar cambios o riesgos.

Preferencia por ambientes familiares y tranquilos.

Sensación de cansancio emocional.

Necesidad de refugio frente al estrés.

Interés por la sencillez y la comodidad.

Deseo de mantener una imagen discreta.

Consejos útiles para fortalecer la autoestima

Practicar actividades que aumenten la confianza personal.

Incorporar colores más luminosos de manera gradual.

Rodearse de personas positivas y motivadoras.

Evitar pensamientos negativos constantes.

Mantener hábitos saludables de sueño y alimentación.

Trabajar la autoestima mediante terapia o apoyo emocional si es necesario.

Estos tres colores pueden gustar a personas de todo tipo, porque no hay una regla generación, y quienes tienen baja autoestima también preferir otros tonos más llamativos.