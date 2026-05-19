La Generalitat repasa 3 décadas de Alicante con 24 fotos de su club de regatas de Perfecto Arjones

Desde el actor Alberto Closas, zarpando con su familia a bordo de su embarcación, hasta la primera patacha repleta de bañistas o el emblemático y desaparecido edificio que sustituyó a la conocida como casa de los botes. La Generalitat Valenciana ha abierto las puertas, este lunes, a una exposición sobre el histórico Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), visto desde el objetivo del fotoperiodista Perfecto Arjones. El Real Club de Regatas de Alicante fue el epicentro de los deportes náuticos y la vida social alicantina en las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo. Allí, se cocía todo. Porque fue, además, el punto de reunión de políticos, artistas, toreros o empresarios.

La muestra El Real Club de Regatas de Alicante a través del objetivo de Perfecto Arjones recoge una selección de 24 imágenes del archivo de quien fue el referente del fotoperiodismo alicantino en el pasado siglo, Perfecto Arjones. Y ha sido inaugurada este lunes por la directora general de Comunicación de la Generalitat Valenciana, Belén Ríos, junto a Rafa Arjones, hijo de Perfecto y, entre otros galardones, tercer premio FotoPress en la categoría de instantánea en 1987.

En su intervención, Belén Ríos ha destacado el valor del fotoperiodismo como una vía de comunicación que permite contar la actualidad a través de imágenes. También ha destacado que las fotografías de prensa posibilitan observar la evolución de la sociedad y constituyen un valioso testimonio visual que contribuye a preservar la memoria colectiva: «En un contexto marcado por la inmediatez, por la sobreexposición de información, no siempre rigurosa, ni contrastada ni veraz, el fotoperiodismo sigue siendo un ejercicio de rigor, de criterio y de profundidad que merece ser puesto en valor. Porque ante lo fugaz, aporta perspectiva; ante el ruido, aporta mirada crítica».

Las 24 imágenes de la muestra El Real Club de Regatas de Alicante a través del objetivo de Perfecto Arjones se exponen en el edificio de Correos y Telégrafos de la ciudad de Alicante, en la emblemática plaza de Gabriel Miró, hasta el próximo 12 de junio, en horario de 09:00 a 19:00 horas.

Al acto han asistido, entre otros, el director general de Promoción Institucional de la Generalitat, Francisco González, el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante y edil de Urbanismo, Antonio Peral; y la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, Rosalía Mayor.