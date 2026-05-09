El icónico fotógrafo de Brown, Jagger, Lennon y Ono en Ibiza con concierto de un Guns N’ Roses incluido

La sexta edición de Contrast Ibiza que se celebra este sábado, acogerá una exposición del icónico fotógrafo de Brown, Jagger, Lennon y Ono con concierto incluido de un Guns N’ Roses como Gilby Clarke, quien fuera guitarrista de la banda estadounidense y que hará hoy su única actuación en España en la que desgranará lo mejor del repertorio de los californianos.

La puesta de largo y presentación de la sexta edición de Contrast Ibiza que tendrá lugar en Sant Antoni de Portmany ha contado con dos de los artistas que participan este año: el fotógrafo Allan Tannenbaum –testigo directo de la efervescencia cultural del Nueva York de los setenta– y Jimmy Barnatán, cantante de blues, actor y un personaje muy ligado a la escena musical ibicenca.

Un evento que bucea en la memoria y la nostalgia del rock and roll a través del oído y la mirada.

Las imágenes de Tannenbaum en la sala de exposiciones Walter Benjamin que acoge la primera expo que se organiza en España con su obra, muestran un carrusel de estrellas del show business de hace ya medio siglo: de James Brown a un jovencito Mick Jagger, pasando por Yoko Ono y John Lennon, con los que el fotógrafo mantuvo una estrecha relación que le permitió convertir en arte algunos momentos íntimos de la pareja.

Ídolos de varias generaciones, como Gilby Clarke, quien fuera guitarrista de

los Guns N’ Roses y que es el cabeza de cartel de este año. Ofrecerá un concierto único en España en el que desgranará lo mejor del repertorio de los californianos.

Será el plato fuerte de una noche que terminará con la también estadounidense Kathy Valentine –bajista y compositora de The Go-Go’s– haciendo bailar al público desde la mesa de DJ.

“Mucha gente nos pregunta cómo es posible que haya un festival de este nivel en Ibiza. La respuesta que damos siempre es la misma: la implicación del equipo que está detrás hace que sea posible que la relación con los artistas sea directa. Quienes ya han pasado por el Contrast Ibiza son el mejor reclamo para los que tienen que venir los próximos años. Este es un evento con un futuro esperanzador”, ha explicado Miquel Costa, director insular de Cultura. Eva Prats, concejala de Cultura de Sant Antoni, ha agradecido al equipo de Contrast Ibiza su apuesta por ubicar «un evento de proyección internacional» en el marco de «una puesta de sol incomparable».

La que se atisba desde sa Punta des Molí, el escenario junto a la sala Walter Benjamin sobre el que se agitará la melena de Gilby Clarke. David Riu, el responsable de la organización, ha cerrado el acto agradeciendo a Jimmy Barnatán y a Allan Tannenbaum su presencia.