El increíble vídeo de Guns N’ Roses antes de la fama: tocando en un bar sin que nadie les haga ni caso

La mítica banda ochentera de hard rock, Guns N’ Roses, no siempre fue tan famosa como ahora. Hubo una época, a mediados de los años 80, en la que el grupo no tocaba en grandes escenarios rodeados de miles de personas. La banda tuvo unos inicios humildes y como todos los músicos que quieren triunfar comenzó a tocar en bares y en pequeños establecimientos.

En este sentido, un vídeo que visibiliza el origen de la banda se ha hecho viral en redes sociales por lo sorprendente de la situación que se muestra. En él se ve al vocalista del grupo, Axl Rose, y a otros miembros de la banda interpretando el famoso tema Don’t Cry en un bar mientras los clientes del establecimiento hablan y no les escuchan. Los comentarios ante esta afrenta contra una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos no se han hecho esperar. «Presenciaban uno de los futuros clásicos más grandes de la historia y no tenían ni idea», dijo un internauta.

Guns N’ Roses nació en Hollywood, Los Ángeles, en el año 1985, de la mano del vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin. La banda de rock también la formaron Tracii Guns (guitarra líder), Ole Beich (bajo) y Rob Gardner (batería). En un inicio los cinco miembros originales eran de dos grupos diferentes, L.A. Guns y Hollywood Rose. Posteriormente, los miembros decidieron combinar los nombres de los dos grupos antes mencionados y así surgió el nombre Guns N’ Roses.

Desde su formación hasta ahora el grupo ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo más de 60 millones de álbumes sólo en los Estados Unidos lo que los posiciona en el puesto nº18 en la lista de los artistas con más ventas y éxito de todos los tiempos. Su álbum de estudio debut Appetice for Destruction de 1987 ha vendido más de 35 millones de copias a nivel mundial y alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en Estados Unidos. Además, está calificado como el cuarto mejor álbum debut de la historia, según la revista Rolling Stone.

Actualmente siguen en activo y han tenido distintas giras desde el año 2021 por todo el mundo. La banda publicó el 6 de agosto un nuevo sencillo llamado Absurd y en 2022 organizaron una gira por estadios de Europa y entre septiembre y octubre de ese año continuaron por sudamérica incluido México y también estuvieron tocando en el festival Rock in Rio de Brasil.