Mallorca gana peso en la música electrónica y planta cara a Ibiza en 2026

AMØK Mallorca ha anunciado una serie de espectáculos épicos para su temporada 2026 con All Stars, Drumcode, MADE FOR MORE Festival y Frequency Festival. Este templo de la música electrónica situado en Mallorca ha confirmado una serie de importantes colaboraciones con otros festivales para el verano de 2026 que amplían su programa con marcas de renombre mundial, DJs y eventos de gran envergadura. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los principales eventos en Mallorca en esta discoteca de música electrónica.

Mallorca ya está a la altura de Ibiza como epicentro de la música electrónica y para el verano de 2026 AMØK Mallorca ha anunciado un cartel que incluye a los mejores DJs del mundo. Esta discoteca está situada en el kilómetro 10 de la carretera de S’Aranjassa, a pocos metros del aeropuerto, ha anunciado en un comunicado espectáculos épicos para su festival de 2026 con D&B All Stars, Drumcode, MADE FOR MORE Festival y Frequency Festival.

De cara a la temporada de verano, que comenzará este 8 de abril con la fiesta opening, este templo de la música electrónica en Mallorca ha confirmado una serie de importantes colaboraciones con otros festivales para el verano de 2026 que amplían su programa con marcas de renombre mundial, DJs y eventos de gran envergadura. «Estas colaboraciones se suman al programa de primavera previamente anunciado por el club y lo siguen posicionando como el local líder en Mallorca y una alternativa imprescindible a Ibiza», dice en un comunicado la discoteca.

Calendario de música electrónica en Mallorca

El domingo 3 de mayo, los legendarios D&B Allstars fueron protagonistas en Mallorca en un espectáculo de sonido drum & bass, y entre el 8 y 10 de mayo tendrá lugar el Drumcode, un evento de varios días que contará con un cartel de techno de primer nivel, que incluye a Adam Beyer, Joris Voorn, Eli Brown, Pan-Pot b2b Alan Fitzpatrick, Kasia y muchos más.

El 25 de junio la discoteca AMØK Mallorca acogerá un espectáculo musical de Paul van Dyk con su particular concepto MADE FOR MORE y los días 27 y 28 tendrá lugar el Frequency Festival, que contará con la presencia de figuras destacadas del tech house, como Jamie Jones, Prospa y Max & Luke Dean. Además, AMØK contará con la presencia de Shimza durante tres fechas, todos los jueves a partir de finales de julio, trayendo su característico sonido «afro-tech» al club.

«Estas colaboraciones reflejan la estrategia continua de AMØK para posicionarse como un centro clave para las marcas internacionales de música electrónica en la isla», informa este templo de la música electrónica situado en Mallorca que «desde su inauguración ha combinado una producción de alta calidad con una configuración dual interior-exterior que lo ha posicionado firmemente en el mapa tanto para artistas de primer nivel como para los amantes de la música electrónica más exigentes del circuito de clubes europeo».

De esta forma, el calendario de la temporada 2026 de AMØK, que promete ser la mejor hasta la fecha, es el siguiente:

8, 9 y 10 de mayo: Drumcode con: Eli Brown, Joel Mull, Mark Reeve, Pan Pot B2B Alan Fitzpatrick, Wehbba, Charles D, Joris Voorn, Tini Gessler, Adam Beyer B2B Bart Skils, Genesi y Kasia.

Drumcode con: Eli Brown, Joel Mull, Mark Reeve, Pan Pot B2B Alan Fitzpatrick, Wehbba, Charles D, Joris Voorn, Tini Gessler, Adam Beyer B2B Bart Skils, Genesi y Kasia. 25 de junio: Festival MADE FOR MORE de Paul Van Dyk

Festival MADE FOR MORE de Paul Van Dyk 27 y 28 de junio: Festival Frequency con Jamie Jones, Max & Luke Dean, Prospa y más.

Las entradas para estos eventos las podrás comprar AQUÍ.