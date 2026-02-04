Fabrik, uno de los míticos templos de la música electrónica y del techno ha completado la instalación de un parque solar en su tejado que le permite generar hasta el 40% de su consumo eléctrico.

La macrodiscoteca madrileña, reconocida como el club de ocio nocturno más grande de Madrid y situada en el puesto 14 del Top 100 Clubs de DJ Mag, apuesta por la descarbonización sin renunciar a las sesiones de techno y house que congregan a miles de personas cada fin de semana. El club de Humanes de Madrid demuestra que es posible combinar la cultura electrónica con la sostenibilidad ambiental.

El despliegue fotovoltaico abarca un total de 1.400 metros cuadrados de paneles sobre el tejado de sus naves. La instalación tiene una potencia de 300 kW y su producción eléctrica oscila entre el 15% del consumo total en otoño e invierno, y hasta el 40% en verano según las horas de sol disponibles. Las placas están orientadas al sur y cubren amplias superficies de la Sala Principal, el Hangar y el Hotel Fabrik.

Ocio y música con conciencia verde

Su puesta en marcha ha sido progresiva desde hace unos meses y los excelentes resultados de generación eléctrica han impulsado a la discoteca a apostar definitivamente por las fuentes energéticas sostenibles.

La aspiración de Fabrik es llegar a funcionar al 100% con energía verde y generada localmente, según explica el CEO Luis Román López. «Estamos convencidos de que nuestro deber es buscar soluciones para la ecologización de nuestro funcionamiento y día tras día hacemos esfuerzos para ser más sostenibles», afirma.

El directivo añade que trabajan para progresar en el uso de combustibles renovables, el autoconsumo y la economía circular con el objetivo de reducir su huella de carbono. Por edad y perfil sociodemográfico, el asistente de Fabrik está muy comprometido con la generación de un impacto positivo mientras disfruta de la música y explora la experiencia social y cultural de la noche.

«Queremos demostrar que se puede gestionar un club de estas dimensiones, con miles de asistentes cada fin de semana, reduciendo al máximo el impacto en el medio ambiente», resume Luis Román López.

Referente internacional

Fabrik es uno de los templos de la música electrónica en España desde su inauguración en 2003. El club ha acogido en sus cabinas a los mejores DJs del mundo como Carl Cox, Charlotte de Witte, Marco Carola, Amelie Lens, Richie Hawtin, Sven Väth o Paco Osuna. Sus instalaciones están divididas en siete áreas diferentes (Main Room, Satélite Area, Club Area, Crystal Dome, Open Air, Hangar y Área 19) equipadas con los últimos sistemas de iluminación, sonido y efectos especiales.

La discoteca cuenta con capacidad para 5.000 personas en su sala principal y acoge eventos residentes como CODE (sesiones de techno), elrow (desde 2018) o La Resistencia que congregan a clubbers de toda Europa. Recientemente, se alzó con el galardón a Mejor Club de España en los Premios Nacionales de Música Electrónica-Vicious Music Awards 2024, consolidando su posición como referente del ocio nocturno nacional. Este año aspira a mejorar su actual puesto 14 en el Top 100 Clubs de DJ Mag en la votación global que se está llevando a cabo desde comienzos de 2026.

Reforestación en Tanzania

Además de la instalación solar, Fabrik ha financiado en colaboración con la empresa instaladora del parque, Greenvolt Next España, la plantación de cerca de 400 árboles en Tanzania. Esta acción forma parte de un programa internacional de lucha contra la deforestación que complementa las iniciativas de sostenibilidad del club. La combinación de generación de energía limpia y compensación de emisiones mediante reforestación refuerza el compromiso ambiental de la macrodiscoteca madrileña.

La ubicación de Fabrik en el polígono industrial de Humanes de Madrid, concretamente en la Avenida de la Industria 82, le proporciona amplias superficies de tejado ideales para la instalación fotovoltaica.

Esta infraestructura permite que miles de personas disfruten cada fin de semana de la mejor música electrónica con una huella de carbono cada vez más reducida.

El futuro pasa por el autoconsumo

El proyecto de energía solar de Fabrik representa un ejemplo para el sector del ocio nocturno español sobre cómo avanzar hacia la sostenibilidad sin comprometer la experiencia del público.

La instalación de 300 kW demuestra la viabilidad técnica y económica del autoconsumo fotovoltaico en grandes instalaciones de entretenimiento. El club ha comprobado que la inversión en energías renovables es compatible con su modelo de negocio basado en ofrecer experiencias memorables a través de la música electrónica.

Los excelentes resultados de generación eléctrica en los primeros meses de funcionamiento han superado las expectativas iniciales de la dirección. La producción variable según las estaciones del año (15-40%) permite a Fabrik reducir significativamente su dependencia de la red eléctrica convencional. Esta reducción del consumo de electricidad de origen fósil se traduce en una disminución directa de las emisiones de CO₂ asociadas a la actividad del club.

Música electrónica y sostenibilidad

La apuesta de Fabrik por las energías renovables conecta con los valores de su público joven y comprometido con el medioambiente, según señalan sus responsables. Las generaciones que llenan las pistas de baile cada fin de semana valoran cada vez más que los espacios de ocio adopten prácticas sostenibles.

La discoteca madrileña responde a esta demanda sin renunciar a la calidad de su programación musical ni a la espectacularidad de sus producciones con sistemas de iluminación, sonido y efectos especiales de última generación.

El camino hacia el funcionamiento 100% con energía verde que se ha marcado Fabrik requerirá nuevas inversiones en los próximos años. El club estudia ampliar la superficie fotovoltaica instalada y explorar otras soluciones como el almacenamiento en baterías para optimizar el aprovechamiento de la electricidad generada. La experiencia acumulada con el actual parque solar de 1.400 metros cuadrados servirá de base para futuras expansiones del sistema de autoconsumo.