Neinor quiere transformar Aedas Homes en una compañía más sencilla y con una estructura menos costosa. Fuentes internas de la promotora madrileña aseguran a OKDIARIO que la nueva directiva ya está ejecutando «recortes presupuestarios drásticos», reduciendo los gastos departamentales de Aedas «casi a la mitad».

Con esta estrategia lograrían, según detallan, recortar gastos que son considerados superfluos para hacer de la compañía opada una entidad a su imagen y semejanza, mucho «más financiera que industrial». En Aedas, explican, el ambiente es de frustración y malestar ante los inminentes cambios.

De hecho, no descartan que se produzcan numerosas salidas de trabajadores en las próximas semanas por modificación de sus funciones, rebajas en partidas de proyectos y tropiezos en la consecución de objetivos.

Esto último, añaden, evitaría a la nueva cúpula pagar el bonus económico correspondiente a los responsables de las entregas por lograr los objetivos en plazo. Aedas ha declinado hacer comentarios al respecto.

En conversación con este periódico, fuentes de Neinor, por su lado, niegan que se vaya a llevar a cabo una integración forzosa, pero reconocen que la alta esfera estudiará validaciones de presupuestos importantes de cara a la integración.

Un recorte desconectado de la OPA

Los recortes, señalan, están yendo por un camino individual, paralelo y desconectado del resultado de la OPA. Es decir, no se trata de una estrategia posterior al periodo de aceptación de la segunda OPA que finaliza este viernes 27 de febrero, si no de un modelo de negocio que inevitablemente se impondrá poco a poco al integrar las compañías.

En este sentido, Neinor sí que llevará a cabo el proceso con mayor delicadeza ya que depende de conseguir un 90% del capital.

Las voces conocedoras subrayan que, de lo contrario, los minoritarios podrían protestar y criticar que la inmobiliaria hubiese entrado para descapitalizar la promotora «salvajemente». Neinor, en definitiva, estaría interesada en el suelo de Aedas, un suelo que, al tratarse de una financiera, se traduce en flujo de caja rápido y relativamente sencillo.

Fin de la mayor OPA inmobiliaria

La segunda OPA de Neinor sobre Aedas llega a su fin en un contexto repleto de incertidumbre. Tal y como publicó este medio hace unos días, Norges Bank y Andbank (a través de su gestora) pretenden rechazar la oferta.

Según confirmaron fuentes conocedoras a OKDIARIO, ambos accionistas consideran que los 24 euros por acción ofrecidos son insuficientes y que el precio debería estar mínimo en 27 euros teniendo en cuenta el valor neto de los activos.

Concretamente, en el caso de la gestora de Andbank es el fondo Yosemite, que entró en la promotora inmobiliaria madrileña al calor de la oferta pública de adquisición, el que estaría presionando por una mejora del precio.

Por su lado, Norges Bank, el fondo global de pensiones del Gobierno de Noruega y el fondo soberano más grande del planeta, estaría convencido de rechazar también la oferta y reclamar una revisión de la cantidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Neinor persigue a los minoritarios

Neinor Homes, cuya intención sigue firme en comprar todas las acciones restantes de Aedas -el 20,8% del capital- por 24 euros cada una, ya avanzó que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones.

La idea era, y sigue siendo, lograr una aceptación superior al 90% de los accionistas y, posteriormente, excluir a la compañía de cotización.

En este contexto, los de la inmobiliaria vasca no han dejado de perseguir el favor de los minoritarios para intentar sacar adelante la operación al precio ofertado.

De hecho, según señaló este periódico, los accionistas recibieron hace unas semanas una carta en la que Neinor exponía los beneficios en forma de retribución que tendría la aceptación de la OPA en su caso -como minoristas- así como su posterior exclusión de bolsa.

Si finalmente adquiriera este último paquete a dicho precio, el desembolso total para comprar Aedas Homes por parte de Neinor habrá ascendido a 956,5 millones de euros poniendo fin así a la mayor operación inmobiliaria de los últimos tiempos.