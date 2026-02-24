Norges Bank y AndBank (a través de su gestora) pretenden rechazar la OPA de Neinor sobre Aedas Homes. Según han confirmado fuentes conocedoras a OKDIARIO, ambos accionistas consideran que los 24 euros por acción ofrecidos son insuficientes y que el precio debería estar mínimo en 27 euros teniendo en cuenta el valor neto de los activos.

Concretamente, en el caso de la gestora de AndBank es el fondo Yosemite, que entró en la promotora inmobiliaria madrileña al calor de la oferta pública de adquisición, el que estaría presionando por una mejora del precio.

Por su lado, Norges Bank, el fondo global de pensiones del Gobierno de Noruega y el fondo soberano más grande del planeta, estaría convencido de rechazar también la oferta y reclamar una revisión de la cantidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Cabe recordar que Norges ya figuró anteriormente en el accionariado de la promotora. Hace cuatro años -en 2022- su peso alcanzaba el 1,6% en Aedas, aunque poco después comunicó al organismo que había reducido su participación a cero. Algo que volvió a cambiar a finales del pasado 2025.

Una carta para el ‘sí’ de los minoritarios

Neinor Homes, cuya intención sigue firme en comprar todas las acciones restantes de Aedas -el 20,8% del capital- por 24 euros cada una, ya avanzó que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones. La idea es lograr una aceptación superior al 90% de los accionistas y, posteriormente, excluir a la compañía de cotización.

En este contexto, a tan solo tres días de que finalice la OPA, los de la inmobiliaria vasca siguen persiguiendo el favor de los minoritarios para intentar sacar adelante la operación al precio ofertado.

De hecho, según ha podido saber este periódico, los accionistas recibieron hace unas semanas una carta en la que Neinor exponía los beneficios en forma de retribución que tendría la aceptación de la OPA en su caso -como minoristas- así como su posterior exclusión de bolsa.

Asimismo, desde la compañía recordaron a estos accionistas que ya se había producido una subida en el precio y que, por tanto, esta ya debería resultar los suficientemente atractiva.

Recta final de la OPA

Cabe recordar, por tanto, que esta es la segunda OPA que Neinor lanza sobre Aedas. Con la primera, la promotora buscó hacerse con el 79,2% del capital que controlaba el fondo Castlelake por 738 millones de euros.

Debido a que esa operación se cerró a un precio acordado entre Neinor y Castlelake de 21,335 euros, inferior a su cotización en bolsa antes del anuncio del acuerdo, Neinor tuvo que lanzar esta segunda OPA «obligatoria» para subir el precio a un nivel que se considerara equitativo para el resto de accionistas que no participaron en ese precio pactado, es decir, los minoritarios.

Por ello, esta segunda OPA se ejecutó finalmente a 24 euros por acción -un 12,5% por encima de la primera- sobre un total de 9.089.239 acciones, lo que supone un importe de 218,1 millones de euros.

Si finalmente adquiriera este paquete a ese precio, el desembolso total para comprar Aedas Homes por parte de Neinor habrá ascendido a 956,5 millones de euros.

Qube aflora con un 1% en Aedas

En plena recta final del plazo de aceptación de la OPA, Qube Research & Technologies (QRT), un fondo con sede en Londres, ha aflorado con una participación del 1% en el capital de Aedas Homes, aunque no ha desvelado, de momento, su intención respecto a la oferta.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no se trata de una participación directa, sino de una ejecutada a través de instrumentos financieros, en concreto mediante ‘swaps’.

El paquete asciende a 439.478 acciones, lo que supone una valoración de 10,5 millones de euros, teniendo en cuenta el precio actual de 23,95 euros en el que cotiza actualmente la promotora.