El 13 de febrero deja once estrenos y una cartelera sin claro protagonista

La cartelera cambia este 13 de febrero con una lista amplia de novedades. No hay un único gran lanzamiento que concentre toda la atención, pero sí una combinación de géneros que abarca desde la comedia fantástica hasta el documental social. Los estrenos de cine del 13 de febrero llegan además en una fecha estratégica, a las puertas de San Valentín, cuando suele aumentar la asistencia a salas.

En los cines de Madrid la oferta será especialmente diversa. Este es el repaso completo por los once títulos que aterrizan este viernes.

“Castigo divino”

La comedia abre la semana con una historia que parte de un giro improbable: un hombre corriente recibe una caja que le otorga poderes extraordinarios. A partir de ahí, la película explora las consecuencias de ese hallazgo con tono ligero y situaciones que mezclan lo fantástico con lo cotidiano.

“Cumbres Borrascosas”

La literatura clásica vuelve a la gran pantalla con una nueva adaptación del texto de Emily Brontë. La relación tormentosa entre Heathcliff y Catherine regresa con una puesta en escena que busca reforzar la intensidad emocional y el clima oscuro de la novela original.

“Ruta de escape”

El thriller se hace un hueco con una historia centrada en un gran golpe que pronto se complica. Persecuciones, tensión constante y alianzas frágiles sostienen una propuesta pensada para quienes prefieren acción directa en los estrenos de cine de esta semana.

“Como cabras”

La animación familiar llega con esta historia protagonizada por una pequeña cabra que aspira a competir en un deporte extremo. Humor y aventura se combinan en una propuesta orientada al público infantil dentro de la cartelera del 13 de febrero.

“El vestido”

El terror español suma una historia que parte de un objeto aparentemente inofensivo. Una mudanza y un vestido que parece arrastrar algo más construyen el eje de una película que apuesta por la tensión progresiva.

“No hay otra opción”

En un registro más contenido, este drama se centra en la pérdida de estabilidad profesional de su protagonista y en las decisiones que debe tomar cuando su entorno cambia de forma abrupta. Es una de las propuestas más introspectivas entre los estrenos de cine del 13 de febrero.

“Little Amélie”

La animación adopta aquí un tono más delicado. La historia acompaña el crecimiento de una niña en sus primeros años, observando su relación con el mundo y la construcción de su identidad.

“La maldición de Shelby Oaks”

El terror internacional completa la oferta del género con una trama ligada a un misterio sin resolver. Una grabación desencadena una cadena de acontecimientos que conducen a un terreno cada vez más inquietante.

“Historias del buen valle”

El documental encuentra espacio en la cartelera con una mirada a la transformación de un barrio y a los cambios sociales que atraviesan su comunidad. La película apuesta por la observación y el retrato cotidiano.

“Cuando todo es posible”

La comedia dramática se suma a la semana con una historia centrada en personajes que afrontan un punto de inflexión inesperado. El tono combina humor y reflexión ligera.

“Baba Yaga y el libro de hechizos”

La fantasía dirigida al público joven cierra la lista de estrenos. Inspirada en relatos tradicionales, la película mezcla aventura y elementos mágicos en una propuesta pensada para familias.

Los estrenos de cine del 13 de febrero conforman una semana variada, sin una sola película dominante pero con alternativas para distintos públicos. En los cines, la decisión dependerá más del género que del tamaño del lanzamiento.

Para seguir descubriendo planes que hacer por Madrid haz click aquí.