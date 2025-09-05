Los Goya vuelven a Barcelona el próximo 28 de febrero: la Academia confirma el Auditori Fòrum del CCIB

La Academia de Cine español ha confirmado oficialmente que Barcelona será la sede de los 40 Premios Goya, que tendrán lugar el próximo sábado 28 de febrero en el Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). El anuncio ha sido realizado por el presidente de la Academia del Cine, Fernando Méndez Leite, en un acto celebrado este viernes en el emblemático Palau de la Generalitat.

La presentación oficial ha contado con la presencia de destacadas personalidades del ámbito político y cultural catalán. Junto a Fernando Méndez Leite, han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, evidenciando el fuerte compromiso institucional con este evento de relevancia nacional.

La elección del Auditori Fòrum del CCIB como sede de la gala supone un importante espaldarazo para las infraestructuras culturales barcelonesas, consolidando a la ciudad como uno de los principales epicentros del audiovisual español.

La fecha elegida para los Goya ha sido cuidadosamente planificada para complementar el calendario cinematográfico catalán. La gala se celebrará exactamente tres semanas después de los Premis Gaudí de la Acadèmia de Cinema Català, que tendrán lugar el domingo 8 de febrero en el prestigioso Gran Teatre del Liceu.

Esta coordinación temporal permitirá que Barcelona viva una auténtico mes del cine, con dos de los eventos más importantes del panorama audiovisual español concentrados en un período de tiempo relativamente corto, lo que sin duda potenciará el impacto mediático y cultural de ambas ceremonias.

Los 40 Premios Goya representan una cifra redonda que añade un significado especial a esta edición. Cuatro décadas premiando lo mejor del cine español suponen un hito que la Academia ha decidido celebrar en una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del país.

Barcelona, que ya ha demostrado en anteriores ocasiones su capacidad para acoger eventos de gran envergadura, se prepara para recibir a toda la industria cinematográfica española en una jornada que promete ser inolvidable para el séptimo arte patrio.