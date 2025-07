Miles de policías denuncian ante Trabajo que sus dietas están congeladas desde hace 20 años

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado al Ministerio del Interior ante la Inspección de Trabajo por la situación que sufren «miles de policías de toda España» que tienen que sufragar los gastos para poder trabajar.

Carlos Prieto, secretario de Riesgos Laborales del SUP, expone en la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que los policías nacionales de todo el territorio nacional están siendo «obligados» sistemáticamente a adelantar cantidades significativas de dinero, «hasta 3.000 euros por agente», para cubrir dietas de manutención y alojamiento en comisiones de servicio, «vulnerando el artículo 19 del Real Decreto 462/2002».

Destaca que la cuantía de las dietas está congelada desde 2005 y supone apenas 28,21 euros para manutención y 48,92 euros para alojamiento, «con una pérdida de poder adquisitivo superior al 51,8% según el IPC acumulado, lo que agrava exponencialmente la situación económica de los agentes».

El SUP afirma que el impago y demora sistemática en el anticipo de las dietas por razón de servicio está «generando graves riesgos psicosociales no evaluados ni prevenidos por la Administración, en clara vulneración de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales».

En la denuncia detalla el impacto que tiene esta situación en la salud laboral de los policías. Así, señala que «el aumento del estrés ocasionado por esta situación puede tener un impacto en la salud física ocasionado trastornos gastrointestinales, cefaleas tensionales, hipertensión arterial, trastornos musculoesqueléticos, así como alteraciones del sistema inmunológico».

Asimismo, indica que «puede afectar a la salud mental ocasionando trastornos del estado de ánimo, deterioro de la autoestima, etc., así como en el rendimiento laboral, disminuyendo la eficacia profesional y deteriorando las relaciones laborales».

Además, señala el impacto negativo que esta situación tiene en la vida personal y familiar de los afectados, «creándose tensiones conyugales ante los conflictos por la gestión económica familiar, estrés parental ante la preocupación por no poder cubrir gastos familiares, aislamiento social por la reducción de actividades sociales debido a las limitaciones económicas y la transmisión del estrés a los demás miembros de la familia».

Esta situación puede generar, además, según este sindicato, «un agravamiento de los riesgos específicos del colectivo policial, como son la reducción de la capacidad de reacción, mayor propensión a accidentes, el deterioro de la toma de decisiones y el aumento del riesgo del uso excesivo de la fuerza debido a la irritabilidad y un menor autocontrol».

Reclama medidas preventivas urgentes

El SUP reclama a la Dirección Especial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que «medidas preventivas urgentes» para eliminar los riesgos psicosociales identificados, como requerir al Ministerio de Hacienda que libere los créditos necesarios para el «pago inmediato» de los anticipos de dietas, y a la Dirección General de la Policía «la prohibición de exigir adelantos a los policías y la garantía de anticipo inmediato».

Además, le insta a que requiera a la Administración la realización inmediata de una evaluación específica de riesgos psicosociales sobre el impacto del impago y demora en las dietas en la salud mental y física de los policías nacionales, en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995.

El SUP recuerda que ya ha denunciado estos hechos ante el Defensor del Pueblo, y que la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, también ha reclamado al Ministerio de Hacienda que se liberen las partidas presupuestarias, y a la ministra Yolanda Díaz «que no desatienda las precarias condiciones de trabajo en Policía Nacional, agravadas en época estival».

«La salud de los policías nacionales no puede seguir siendo rehén de conflictos presupuestarios entre ministerios. Es hora de que cada administración asuma sus responsabilidades y garantice unas condiciones de trabajo dignas y seguras», subraya Carlos Prieto en la denuncia.